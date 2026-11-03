ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,615 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى ⁠74,615 قتيلاً و175,899 ‏جريحاً.‏

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على تطبيق تلغرام اليوم ‏الثلاثاء: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية ستة ‏قتلى و27 إصابة، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين ‏الأول من عام 2025 إلى 1,599 والجرحى إلى 5,774.‏

وأضافت الوزارة: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

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وكان شاب فلسطيني قُتل صباح اليوم متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي ‏استهدف قطاع غزة، بالتزامن مع ‏استمرار القصف المدفعي والبحري على ‏مناطق متفرقة منه.