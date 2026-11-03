ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,615 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,615 قتيلاً و175,899 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على تطبيق تلغرام اليوم الثلاثاء: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية ستة قتلى و27 إصابة، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول من عام 2025 إلى 1,599 والجرحى إلى 5,774.
وأضافت الوزارة: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان شاب فلسطيني قُتل صباح اليوم متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والبحري على مناطق متفرقة منه.