فون دير لاين تؤكد أهمية مبادرة تأسيس الشركات الأوروبية الموحدة

بروكسل-سانا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أهمية مبادرة تأسيس الشركات الأوروبية الموحدة “النظام الاقتصادي الثامن والعشرين”، مشددةً على تمسك المفوضية بالحفاظ على طموحاتها الرامية إلى تسهيل تأسيس الشركات الناشئة، وتوسيع أنشطتها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة آكي عن فون دير لاين قولها في مؤتمر مخصص للشركات الناشئة في بروكسل: إن “المفوضية تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على المستوى العالي من الطموح الذي يتبناه النظام الاقتصادي الثامن والعشرون”.
وأكدت أن السوق الموحدة تمثل “أعظم أصول أوروبا”، باعتبارها سوقاً تضم نحو 450 مليون نسمة، وتُعد واحدة من أكبر الأسواق وأكثرها ازدهاراً على مستوى العالم.
ولفتت رئيسة المفوضية إلى أن رواد الأعمال الراغبين في توسيع أنشطتهم عبر الدول الأوروبية لا يزالون يواجهون شبكة معقدة من القواعد والإجراءات والمتطلبات المختلفة.
وقالت: “بدلاً من سوق واحدة، يواجهون 27 نظاماً قانونياً وأكثر من 60 نموذجاً وطنياً للشركات، نحن نسعى لتغيير هذا الوضع من خلال مبادرة تأسيس الشركات الأوروبية الموحدة، أو ما يُعرف بالنظام الثامن والعشرين، إنها تتيح لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم بالكامل عبر الإنترنت، من أي مكان في أوروبا، في غضون 48 ساعة، وبتكلفة تقل عن 100 يورو”.
وشددت على أن الهدف من المبادرة هو تمكين الشركات من الانطلاق والنمو والتوسع في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن المفوضية قدمت مقترحاً طموحاً، وتعمل على ضمان الحفاظ على مضمونه خلال المفاوضات مع البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد.
وحذرت فون دير لاين من أن تؤدي المناقشات التشريعية إلى إضعاف المبادرة أو إبطاء تنفيذها، قائلةً: “إن المشروع لا ينبغي أن يتحول إلى ناقلة ضخمة بطيئة الحركة، بل يجب أن يكون سريعاً ورشيقاً”.
وتُعد مبادرة “النظام الثامن والعشرين”، مقترحاً لإقامة إطار قانوني اختياري وموحد ومبسط للشركات، يهدف إلى تجاوز التباينات التشريعية والإجراءات البيروقراطية بين الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وتهدف المبادرة إلى التخلص من التعقيدات البيروقراطية واختلاف القوانين بين الدول الأعضاء، عبر تقديم نموذج تسجيل رقمي موحد يشبه نظام (C-Corp) الأمريكي.