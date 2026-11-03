فون دير لاين تؤكد أهمية مبادرة تأسيس الشركات الأوروبية الموحدة

بروكسل-سانا‏

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أهمية مبادرة ‏تأسيس الشركات الأوروبية الموحدة “النظام الاقتصادي الثامن والعشرين”، مشددةً على ‏تمسك المفوضية بالحفاظ على طموحاتها الرامية إلى تسهيل تأسيس الشركات الناشئة، ‏وتوسيع أنشطتها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.‏

‏ ‏ونقلت وكالة آكي عن فون دير لاين قولها في مؤتمر مخصص للشركات الناشئة في ‏بروكسل: إن “المفوضية تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على المستوى العالي من الطموح ‏الذي يتبناه النظام الاقتصادي الثامن والعشرون”.‏

وأكدت أن السوق الموحدة تمثل “أعظم أصول أوروبا”، باعتبارها سوقاً تضم نحو ‌‏450 مليون نسمة، وتُعد واحدة من أكبر الأسواق وأكثرها ازدهاراً على مستوى العالم.‏

ولفتت رئيسة المفوضية إلى أن رواد الأعمال الراغبين في توسيع أنشطتهم عبر الدول ‏الأوروبية لا يزالون يواجهون شبكة معقدة من القواعد والإجراءات والمتطلبات المختلفة.‏

وقالت: “بدلاً من سوق واحدة، يواجهون 27 نظاماً قانونياً وأكثر من 60 نموذجاً وطنياً ‏للشركات، نحن نسعى لتغيير هذا الوضع من خلال مبادرة تأسيس الشركات الأوروبية ‏الموحدة، أو ما يُعرف بالنظام الثامن والعشرين، إنها تتيح لرواد الأعمال تأسيس ‏شركاتهم بالكامل عبر الإنترنت، من أي مكان في أوروبا، في غضون 48 ساعة، ‏وبتكلفة تقل عن 100 يورو”.‏

وشددت على أن الهدف من المبادرة هو تمكين الشركات من الانطلاق والنمو والتوسع ‏في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن المفوضية قدمت مقترحاً طموحاً، وتعمل ‏على ضمان الحفاظ على مضمونه خلال المفاوضات مع البرلمان الأوروبي ومجلس ‏الاتحاد.‏

وحذرت فون دير لاين من أن تؤدي المناقشات التشريعية إلى إضعاف المبادرة أو ‏إبطاء تنفيذها، قائلةً: “إن المشروع لا ينبغي أن يتحول إلى ناقلة ضخمة بطيئة الحركة، ‏بل يجب أن يكون سريعاً ورشيقاً”.‏

وتُعد مبادرة “النظام الثامن والعشرين”، مقترحاً لإقامة إطار قانوني اختياري وموحد ‏ومبسط للشركات، يهدف إلى تجاوز التباينات التشريعية والإجراءات البيروقراطية بين ‏الدول الأعضاء السبع والعشرين.‏

وتهدف المبادرة إلى التخلص من التعقيدات البيروقراطية واختلاف القوانين بين الدول ‏الأعضاء، عبر تقديم نموذج تسجيل رقمي موحد يشبه نظام (‏C-Corp‏) الأمريكي.‏