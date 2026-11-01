مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها

القنيطرة-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، اليوم الأحد، مع محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، والفعاليات الرسمية وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، سبل تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، وتحديد الاحتياجات والأولويات للمرحلة المقبلة.

واستعرض قاديش خلال لقائه المحافظ جهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، كما عقد اجتماعاً مع مديري الجهات العامة والخدمية، جرى خلاله بحث المشاريع الجاري تنفيذها والمعوقات التي تواجهها، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات الشريكة.

وناقش قاديش مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المشاريع المشتركة وخطط الاستجابة الإنسانية والتنموية، إضافة إلى سبل توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، وبحث المشاريع المقترحة للتمويل خلال عام 2027.

التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين

وأوضح قاديش في تصريح لـ سانا، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز حضور القنيطرة ضمن أولويات التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، ودعم قطاعات الخدمات والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الاجتماعات تناولت احتياجات المحافظة والتحديات التي تواجهها، إلى جانب المشاريع المطروحة ومتطلبات تنفيذها.

ولفت إلى وجود نقص في التمويل الدولي المخصص للمحافظة، مؤكداً العمل على تقديم التسهيلات للمنظمات العاملة وتأمين الدعم للمشاريع الحيوية، ولا سيما في ظل الاعتداءات والتوغلات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القطاعات الزراعية والتعليمية والصحية تتصدر أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مع إعداد مشاريع ودراسات نوعية لعرضها على الجهات المانحة أملاً بالحصول على التمويل اللازم.

تأمين الدعم اللوجستي والمعدات لمختلف القطاعات

من جهته، أوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس سالم البخيت، أن الاجتماع ناقش إعداد بنك للاحتياجات والمشاريع التنموية، وعرض أولويات العمل والخطط المستقبلية لتعزيز الخدمات، مع السعي لتوسيع التعاون مع المنظمات الشريكة لتأمين الدعم اللوجستي والمعدات اللازمة.

بدوره، بيّن رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور ربيع عثمان، أن النقاش تركز على الواقع الإنساني في القنيطرة وانعكاسات التوغلات الإسرائيلية على الخدمات الإنسانية، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية وآليات التنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وتواصل محافظة القنيطرة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للأهالي.





















