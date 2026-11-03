المالية ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان دعم التعافي الاقتصادي وجذب ‏الاستثمارات

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عماد فاخوري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، أن المباحثات تناولت فرص تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم إصلاحات القطاع المالي، واستعراض المشاريع ذات الأولوية قيد الإعداد، وإمكانية الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل في تطوير مشاريع قابلة للتمويل وجذب الاستثمارات.
مبادرة الربط الإقليمي لسوريا
ناقش الجانبان مبادرة الربط الإقليمي لسوريا، والفرص التي تتيحها لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير شبكات الربط والبنية التحتية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز دور سوريا في المنطقة.
كما بحثا التعاون في إنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة، والتعاون في توفير المزيد من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة دعم جهود إصلاح المؤسسات المالية الحكومية.
تطوير المشاريع
أكد الوزير برنية أهمية توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والاستفادة من خبراتها في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتطوير المشاريع الاستراتيجية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لترجمة مجالات التعاون المطروحة إلى مبادرات ومشاريع عملية تسهم في تشجيع القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد السوري، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية استعرض في الثامن عشر من شهر تشرين الأول الماضي، خلال لقائه وفداً رفيع المستوى من إدارات مؤسسة التمويل الدولية برئاسة مختار ديوب، الآفاق الاقتصادية والمالية والفرص في سوريا ومجموعة من المشاريع الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في بانكوك بتايلاند.