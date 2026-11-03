المالية ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان دعم التعافي الاقتصادي وجذب ‏الاستثمارات

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس مؤسسة ‏التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عماد فاخوري والوفد ‏المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية ‏لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، أن المباحثات تناولت فرص ‏تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم إصلاحات القطاع ‏المالي، واستعراض المشاريع ذات الأولوية قيد الإعداد، وإمكانية الاستفادة ‏من خبرات مؤسسة التمويل في تطوير مشاريع قابلة للتمويل وجذب ‏الاستثمارات.‏

مبادرة الربط الإقليمي لسوريا

ناقش الجانبان مبادرة الربط الإقليمي لسوريا، والفرص التي تتيحها لتعزيز ‏التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير شبكات الربط والبنية التحتية، وتسهيل ‏حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز دور ‏سوريا في المنطقة.‏

كما بحثا التعاون في إنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة، والتعاون في ‏توفير المزيد من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة دعم جهود ‏إصلاح المؤسسات المالية الحكومية.‏

تطوير المشاريع

أكد الوزير برنية أهمية توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ‏والاستفادة من خبراتها في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتطوير ‏المشاريع الاستراتيجية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين البيئة ‏الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق ‏والعمل المشترك لترجمة مجالات التعاون المطروحة إلى مبادرات ومشاريع ‏عملية تسهم في تشجيع القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد السوري، وتحقيق ‏نتائج ملموسة على أرض الواقع.‏

وكان وزير المالية محمد يسر برنية استعرض في الثامن عشر من شهر ‏تشرين الأول الماضي، خلال لقائه وفداً رفيع المستوى من إدارات مؤسسة ‏التمويل الدولية برئاسة مختار ديوب، الآفاق الاقتصادية والمالية ‏والفرص في ‏سوريا ومجموعة من المشاريع الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وذلك ‏ ‏ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ‏ومجموعة البنك الدولي التي عقدت ‏في بانكوك بتايلاند.‏