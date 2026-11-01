الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة

دير الزور-سانا‏

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد خلال ‏اليومين الماضيين، بأضرار زراعية في بلدتي الكبر بريف دير الزور الشرقي وحزيمة ‏بريف الرقة الشمالي، فيما باشرت الجهات المعنية الكشف الميداني وحصر الخسائر ‏لتقدير الأضرار ودراسة سبل دعم المزارعين المتضررين.‏

وأوضح رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة الكبر، محمد عيسى الخليفة، لـ سانا اليوم الأحد، ‏أن المياه غمرت نحو 2500 دونم من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير ‏والسمسم والذرة والخضار الشتوية، إضافة إلى أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون، مشيراً ‏إلى أن مديرية الزراعة باشرت حصر الأضرار وتقييم الخسائر.

بدء حصر الأضرار في ريف الرقة

وقال رئيس الوحدة الإرشادية في حزيمة بريف الرقة، عبد الله العفر، في تصريح مماثل: ‏إن عمليات الكشف الميداني تهدف إلى متابعة تداعيات العواصف الرعدية والرياح القوية ‏التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتحديد حجم الخسائر، مبيناً أن الأضرار ‏شملت مساحات مزروعة بمحاصيل القطن والذرة الصفراء والخضار.‏

وبيّن العفر أن التقييمات الأولية في منطقة بئر الهشم أظهرت تضرر نحو ألف دونم من ‏القطن بنسبة تراوحت بين 30 و35 بالمئة، و800 دونم من الذرة الصفراء بنسبة ‏تجاوزت 40 بالمئة، إضافة إلى تعرض محاصيل الخضار الشتوية والصيفية للغمر ‏بالمياه.‏

مزارعون يطالبون بالتعويض وإجراءات وقائية

وطالب عدد من المزارعين المتضررين بتعويضهم عن خسائرهم، واتخاذ إجراءات تحدّ ‏من تكرار غمر الأراضي والمناطق السكنية بالسيول.‏

ودعا المزارع خليل اليوسف من الرقة إلى معالجة الأضرار وتنظيف المصارف المائية ‏وتعزيلها دورياً، لضمان تصريف مياه الأمطار وحماية الأراضي الزراعية.‏

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وشهدت محافظتا الرقة ودير الزور خلال اليومين الماضيين هطولات مطرية غزيرة، ‏ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما تسبب بتشكل فيضانات وسيول ‏وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.‏