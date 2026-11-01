الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة

دير الزور-سانا
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين، بأضرار زراعية في بلدتي الكبر بريف دير الزور الشرقي وحزيمة بريف الرقة الشمالي، فيما باشرت الجهات المعنية الكشف الميداني وحصر الخسائر لتقدير الأضرار ودراسة سبل دعم المزارعين المتضررين.
وأوضح رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة الكبر، محمد عيسى الخليفة، لـ سانا اليوم الأحد، أن المياه غمرت نحو 2500 دونم من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير والسمسم والذرة والخضار الشتوية، إضافة إلى أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة باشرت حصر الأضرار وتقييم الخسائر.
بدء حصر الأضرار في ريف الرقة
وقال رئيس الوحدة الإرشادية في حزيمة بريف الرقة، عبد الله العفر، في تصريح مماثل: إن عمليات الكشف الميداني تهدف إلى متابعة تداعيات العواصف الرعدية والرياح القوية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتحديد حجم الخسائر، مبيناً أن الأضرار شملت مساحات مزروعة بمحاصيل القطن والذرة الصفراء والخضار.
وبيّن العفر أن التقييمات الأولية في منطقة بئر الهشم أظهرت تضرر نحو ألف دونم من القطن بنسبة تراوحت بين 30 و35 بالمئة، و800 دونم من الذرة الصفراء بنسبة تجاوزت 40 بالمئة، إضافة إلى تعرض محاصيل الخضار الشتوية والصيفية للغمر بالمياه.
مزارعون يطالبون بالتعويض وإجراءات وقائية
وطالب عدد من المزارعين المتضررين بتعويضهم عن خسائرهم، واتخاذ إجراءات تحدّ من تكرار غمر الأراضي والمناطق السكنية بالسيول.
ودعا المزارع خليل اليوسف من الرقة إلى معالجة الأضرار وتنظيف المصارف المائية وتعزيلها دورياً، لضمان تصريف مياه الأمطار وحماية الأراضي الزراعية.
وشهدت محافظتا الرقة ودير الزور خلال اليومين الماضيين هطولات مطرية غزيرة، ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما تسبب بتشكل فيضانات وسيول وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.