وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية

IMG 20260811 202705 083 وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية

دمشق-سانا
 
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية في قطاعي الأشغال العامة والإسكان.

IMG 20260811 202705 613 وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي عقدت في مبنى الوزارة بدمشق تركزت بحث آليات الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في اليابان وكوريا الجنوبية، في مجالات التخطيط العمراني، والإنشاءات، وتطوير أكواد البناء، ولا سيما التجربة اليابانية الرائدة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وإعادة الإعمار، إلى جانب التجربة الكورية المتميزة في مجال الصناعات العمرانية والإنشاءات الحديثة.

وأشار المجتمعون إلى اهتمام عدد من الشركات اليابانية بدراسة فرص العودة إلى السوق السورية، وسبل تعزيز الشراكة مع وكالات التعاون الدولي والجهات المعنية بالاستثمار، كما تم الاتفاق على إعداد ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لمشاركتها مع الجانبين الياباني والكوري، إضافة إلى تكثيف التواصل واللقاءات مع الشركات ووكالات التعاون الدولي لبحث آفاق الشراكة والاستثمار في سوريا.

IMG 20260811 202705 392 وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية، لدعم التنمية العمرانية وإعادة الإعمار في سوريا، نظراً لامتلاك اليابان وكوريا الجنوبية سجلات حافلة وتجارب عالمية في مجالات البناء المقاوم للزلازل والتخطيط الحضري والبنية التحتية، فضلاً عن وجود مساهمات ومشاريع تاريخية سابقة لشركات من كلا البلدين في السوق السورية ضمن قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

IMG 20260811 202705 353 وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية
IMG 20260811 202705 578 وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية
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