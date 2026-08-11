وزير الأشغال يبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاع الإعمار مع اليابان وكوريا الجنوبية

دمشق-سانا



بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية في قطاعي الأشغال العامة والإسكان.

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي عقدت في مبنى الوزارة بدمشق تركزت بحث آليات الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في اليابان وكوريا الجنوبية، في مجالات التخطيط العمراني، والإنشاءات، وتطوير أكواد البناء، ولا سيما التجربة اليابانية الرائدة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وإعادة الإعمار، إلى جانب التجربة الكورية المتميزة في مجال الصناعات العمرانية والإنشاءات الحديثة.



وأشار المجتمعون إلى اهتمام عدد من الشركات اليابانية بدراسة فرص العودة إلى السوق السورية، وسبل تعزيز الشراكة مع وكالات التعاون الدولي والجهات المعنية بالاستثمار، كما تم الاتفاق على إعداد ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لمشاركتها مع الجانبين الياباني والكوري، إضافة إلى تكثيف التواصل واللقاءات مع الشركات ووكالات التعاون الدولي لبحث آفاق الشراكة والاستثمار في سوريا.