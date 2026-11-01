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كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين

6ae78d5b50014 كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أعلن اليوم الأحد، أنه أجرى محادثة جيدة مع ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أوتاوا-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، أنه أجرى محادثة جيدة مع ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت مستقبل العلاقات التجارية بين كندا والولايات ‏المتحدة، وإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري يحقق مصالح البلدين.‏

وقال كارني في منشور عبر منصة “إكس”: إن المحادثة تأتي استكمالاً لمناقشات بنّاءة ‏جرت مؤخراً بشأن الخطوط العريضة لاتفاق تجاري يحقق المنفعة المتبادلة، ويوفر ‏فرص عمل للعمال، ويحسّن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة للأسر، مع الاحترام ‏الكامل للغات كندا وثقافتها وسيادتها.‏

وأضاف أن فِرقاً من الجانبين ستواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى ‏اتفاق يحقق هذه الأهداف.‏

وكان كارني أكد الأربعاء الماضي أن حكومته ليست في وضع يسمح لها حالياً ‏بالموافقة على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن أوتاوا لن تقبل إلا ‏باتفاق يصب في مصلحة الكنديين.

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