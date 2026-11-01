كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين

أوتاوا-سانا
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، أنه أجرى محادثة جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت مستقبل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري يحقق مصالح البلدين.
وقال كارني في منشور عبر منصة “إكس”: إن المحادثة تأتي استكمالاً لمناقشات بنّاءة جرت مؤخراً بشأن الخطوط العريضة لاتفاق تجاري يحقق المنفعة المتبادلة، ويوفر فرص عمل للعمال، ويحسّن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة للأسر، مع الاحترام الكامل للغات كندا وثقافتها وسيادتها.
وأضاف أن فِرقاً من الجانبين ستواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق يحقق هذه الأهداف.
وكان كارني أكد الأربعاء الماضي أن حكومته ليست في وضع يسمح لها حالياً بالموافقة على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن أوتاوا لن تقبل إلا باتفاق يصب في مصلحة الكنديين.