مايكروسوفت تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور تطوره داخلياً

كشفت شركة مايكروسوفت، عن أول نموذج ذكاء اصطناعي، تطوره داخلياً لإنشاء صور من مدخلات نصية، ويحمل اسم”MAI-Image-1″.

وقالت “مايكروسوفت” في بيان على موقعها الرسمي: إن “MAI-Image-1” يتفوق في إنتاج الصور الفوتوغرافية الواقعية مثل البرق والمناظر الطبيعية، ويمكنه معالجة الطلبات وإنتاج الصور بشكل أسرع من “النماذج الأكبر والأبطأ”.

وجاء النموذج، وفق الشركة، ضمن أفضل 10 نماذج على موقع “LMArena”، وهو منصة معيارية للذكاء الاصطناعي، حيث يُقارن البشر المُخرجات من أنظمة ذكاء اصطناعي مُختلفة ويُصوّتون على الأفضل.

ويأتي هذا النموذج ضمن سعي “مايكروسوفت” لتطوير وطرح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتقليل اعتمادها على شراكتها مع شركة “OpenAI” مطورة “شات جي بي تي”.

وينضم “MAI-Image-1” إلى منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى من “مايكروسوفت”، التي تشمل مُولّد الصوت “MAI-Voice-1 AI”، وروبوت الدردشة “MAI-1-preview”.

وبدأت “مايكروسوفت” مؤخراً استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك لبعض ميزات”Microsoft 365″، وتستثمر بشكل كبير في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل”MAI-Image-1″.