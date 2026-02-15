الصين تعلن إطلاق دوري للروبوتات البشرية في شنتشن بجائزة 1.44 مليون دولار

4aef0b06 342e 4cb3 abfc 55065094fb29 16x9 1200x676 الصين تعلن إطلاق دوري للروبوتات البشرية في شنتشن بجائزة 1.44 مليون دولار

بكين-سانا

أطلقت الصين في مدينة شنتشن أول دوري قتالي مجاني للروبوتات البشرية على مستوى العالم تحت اسم «Ultimate Robot Knockout Legend»، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، على أن تستمر المنافسات حتى كانون الأول 2026.

ويشارك في الدوري متنافسون يستخدمون روبوتات بشرية مقدمة مجاناً من شركة «إنجين إيه آي»، فيما يحصل الفريق الفائز على حزام بطولة ذهبي تقدّر قيمته بنحو 1.44 مليون دولار (10 ملايين يوان).

ويهدف الحدث إلى تطوير القدرات الأساسية للروبوتات البشرية، بما في ذلك التحكم في الحركة، وخوارزميات التوازن، وآليات اتخاذ القرار، وأنظمة الطاقة والحماية الهيكلية.

وتتنافس الفرق باستخدام روبوتات من طراز «T800» الذي أطلقته الشركة في كانون الأول 2025، وهو قادر على تنفيذ حركات مستوحاة من فنون القتال، مثل الركلات الجانبية والدوران الكامل في الهواء.

يذكر أن خبراء صينيون قد أشاروا إلى أن هذه الفعالية توفر بيئة اختبار عملية للتقنيات المتقدمة، ولا سيما في مجالات التحكم الحركي والتوازن الديناميكي ومقاومة الصدمات، وهي جوانب يصعب محاكاتها بصورة كاملة في البيئات الافتراضية.

جدة صينية تتصدر مواقع التواصل بردود فعلها الحماسية أثناء متابعة المسلسلات
الصين واليابان.. عودة التوتر في العلاقات بسبب تايوان
تيك توك تطلق ميزة جديدة للتحكم بظهور المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي
طائرة الشحن الصينية “تيانما-1000” تنهي رحلتها الأولى بنجاح
“علماء سوريا الجديدة”… معرض طلابي لمشاريع التكنولوجيا الفائقة بحلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك