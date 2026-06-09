الصين تعرب عن معارضتها إدراج شركاتها في القائمة السوداء الأمريكية

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن معارضتها الشديدة إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، بينها موقع التجارة الإلكترونية “علي بابا “، ومزوّد محرّك البحث ” بايدو”، بذريعة أنها تضمّ شركات تساعد الجيش الصيني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في مؤتمر صحفي: “لقد عارضت الصين باستمرار وبحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي، وقمعها غير المبرّر للشركات الصينية”.

ودعا لين واشنطن إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة”، محذراً من أن بكين ستتّخذ “الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

وتضمّ القائمة المحدّثة 80 شركة وأخرى تابعة لها، فيما تشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت مؤقتاً في شباط الماضي، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة كانتا قد أزيلتا سابقاً، وهما “تشانغ شن ميموري تكنولوجيز” و”يانغتسي ميموري تكنولوجيز”.

ويمثّل إعلان البنتاغون اختباراً جديداً للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، كونه يأتي في ظل اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي، على تحقيق استقرار في العلاقات الثنائية.