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الخارجية تبدأ برنامجاً تدريبياً لتأهيل كوادرها المرشحة للعمل في البعثات السورية

photo 1 2026 11 05 23 11 59 الخارجية تبدأ برنامجاً تدريبياً لتأهيل كوادرها المرشحة للعمل في البعثات السورية
الخارجية تبدأ برنامجاً تدريبياً تخصصياً للكوادر الدبلوماسية والإدارية-دمشق-5-11-2026-سانا

دمشق-سانا

بدأت وزارة الخارجية والمغتربين تنفيذ برنامج تدريبي تخصصي، يستهدف الكوادر الدبلوماسية والإدارية المرشحة للعمل في بعثات الجمهورية العربية السورية بالخارج.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس أن البرنامج، الذي يُنفذ وفق خطة تأهيلية متكاملة، يسعى ‏إلى صقل خبرات الموفدين العملية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمثيل بلادهم، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين السوريين في دول الاعتماد، بما يحقق مصالح الدولة العليا.

photo 2 2026 11 05 23 11 59 الخارجية تبدأ برنامجاً تدريبياً لتأهيل كوادرها المرشحة للعمل في البعثات السورية
photo 3 2026 11 05 23 11 59 الخارجية تبدأ برنامجاً تدريبياً لتأهيل كوادرها المرشحة للعمل في البعثات السورية
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