الخارجية تبدأ برنامجاً تدريبياً لتأهيل كوادرها المرشحة للعمل في البعثات السورية

دمشق-سانا



بدأت وزارة الخارجية والمغتربين تنفيذ برنامج تدريبي تخصصي، يستهدف الكوادر الدبلوماسية والإدارية المرشحة للعمل في بعثات الجمهورية العربية السورية بالخارج.



وأوضحت الوزارة اليوم الخميس أن البرنامج، الذي يُنفذ وفق خطة تأهيلية متكاملة، يسعى ‏إلى صقل خبرات الموفدين العملية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمثيل بلادهم، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين السوريين في دول الاعتماد، بما يحقق مصالح الدولة العليا.