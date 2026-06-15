باحثون يطورون نظاماً ذكياً لقياس البصمة الكربونية للأجهزة الإلكترونية بدقة

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة واشنطن نظاماً مبتكراً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الأثر البيئي للأجهزة الإلكترونية المحمولة، من خلال تقدير البصمة الكربونية بدقة وسرعة عالية، اعتماداً على تحليل بيانات مكونات الأجهزة ودورة حياتها الإنتاجية.

ونقلت منصة “EurekAlert!” العلمية أمس الأحد عن الدراسة المنشورة في مجلة “Nature Electronics”، أن النظام الجديد يعتمد على وكيلين من الذكاء الاصطناعي يعملان بشكل تكاملي؛ حيث يتولى الأول مهمة تحليل البيانات المطلوبة، بينما يقوم الثاني بجمع المعلومات ومعالجتها للوصول إلى تقديرات دقيقة للبصمة الكربونية.

وأوضح الباحثون أن هذا النهج يتيح تحسين تقييم الأثر البيئي للأجهزة الإلكترونية بشكل أسرع وأكثر دقة، مقارنة بالطرق التقليدية، ما يسهم في دعم جهود الاستدامة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن تصنيع وتداول الأجهزة التقنية.

ويعكس هذا الابتكار توجهاً متزايداً نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة البيئية، عبر تطوير أدوات قادرة على تحليل الأثر الكربوني للمنتجات التقنية بدقة أعلى وتسريع عمليات اتخاذ القرار البيئي.