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نيوزيلندا تتعهد بتوسيع التعاون مع الصين في المجالات الناشئة

photo 2026 11 05 12 40 35 نيوزيلندا تتعهد بتوسيع التعاون مع الصين في المجالات الناشئة
سيندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا خلال تسلّمها أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى ‏نيوزيلندا تشاو شينغ في‏ ويلينغتون- nz.china-embassy.gov.cn

‏ ويلينغتون-سانا‏
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تعهدت الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو بالعمل مع الصين لتوسيع التعاون في المجالات ‏الناشئة ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.‏
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ونقلت وكالة “شينخوا” عن كيرو قولها، خلال تسلّمها أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى ‏نيوزيلندا تشاو شينغ أمس الأربعاء: إن الصين تعدّ أحد أهم شركاء بلادها.‏

وأضافت كيرو “مع استمرار تعميق الثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين، فإن نيوزيلندا مستعدة ‏للعمل مع الصين لتوسيع التعاون في المجالات الناشئة ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية”.‏
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من جانبه قال تشاو: إن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع نيوزيلندا، مشيراً إلى أن بلاده ‏مستعدة للمضي قدماً بصداقتهما التقليدية وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة وتعميق الشراكة ‏الاستراتيجية الشاملة، وضخ زخم جديد في الاستقرار والتنمية والازدهار لكلا البلدين والمنطقة ‏والعالم. ‏

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