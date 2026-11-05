نيوزيلندا تتعهد بتوسيع التعاون مع الصين في المجالات الناشئة

‏ ويلينغتون-سانا‏

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تعهدت الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو بالعمل مع الصين لتوسيع التعاون في المجالات ‏الناشئة ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.‏

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ونقلت وكالة “شينخوا” عن كيرو قولها، خلال تسلّمها أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى ‏نيوزيلندا تشاو شينغ أمس الأربعاء: إن الصين تعدّ أحد أهم شركاء بلادها.‏

وأضافت كيرو “مع استمرار تعميق الثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين، فإن نيوزيلندا مستعدة ‏للعمل مع الصين لتوسيع التعاون في المجالات الناشئة ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية”.‏

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من جانبه قال تشاو: إن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع نيوزيلندا، مشيراً إلى أن بلاده ‏مستعدة للمضي قدماً بصداقتهما التقليدية وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة وتعميق الشراكة ‏الاستراتيجية الشاملة، وضخ زخم جديد في الاستقرار والتنمية والازدهار لكلا البلدين والمنطقة ‏والعالم. ‏