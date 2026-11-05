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الأسهم الأوروبية تنخفض بضغط من خسائر شركات التكنولوجيا

photo 2026 11 05 14 09 41 1 الأسهم الأوروبية تنخفض بضغط من خسائر شركات التكنولوجيا
شاشات إلكترونية تعرض رسماً بيانياً لحركة تداول الأسهم وأسعارها على مؤشر داكس الألماني في بورصة فرانكفورت-رويترز

لندن-سانا‏

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، متأثرة بخسائر مُنيتْ بها أسهم شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضاً 0.38 بالمئة عند ‌‏654.87 نقطة، بعد وصوله لأعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة، بينما ظل ‏أداء أسواق المنطقة متبايناً.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 3.2 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في⁠ما يقرب من ‏شهرين، متتبعة الخسائر في بورصة وول ستريت، وكانت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق ‏الإلكترونية من بين أكبر الخاسرين.

وسادت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الخاصة بقطاع التكنولوجيا، بسبب مخاوف من أن ‏يؤدي التدقيق المتزايد في بناء مراكز ⁠البيانات إلى إبطاء الإنفاق على تطوير القطاع، على ‏الرغم من استبعاد محللين أن تتأثر الطلبات الحالية.

وكانت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أظهرت تنامي المعارضة الشعبية ‌‏لمشروعات مراكز البيانات، بعدما أيّد ناخبون في عدد من المدن فرض قيود على إنشائها أو ‌‏حظرها، في مؤشر على تزايد المخاوف من تداعيات التوسع السريع في قطاع الذكاء ‌‏الاصطناعي، بعيداً عن الانقسامات الحزبية.

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