مبادرة مجتمعية في دمشق لتعزيز حقوق الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة

دمشق-سانا

نظّمت جمعية “الشيدر” الخيرية فعالية مجتمعية اليوم الخميس لتسليط الضوء على احتياجات الأطفال الأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء، والمصابين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم حقوق الطفل، بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيين، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، محمد شعبان، في كلمة خلال الفعالية أن هذه المبادرات لا تقتصر على كونها أعمالاً خيرية عابرة، بل تمثل رسالة إنسانية سامية وواجباً أخلاقياً واستثماراً حقيقياً لبناء جيل المستقبل في المجتمع، مشيراً إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها ألا تكتفي بتقديم الدعم التقليدي، بل تسعى جاهدة للانتقال نحو التنمية المستدامة وتوفير بيئة تعليمية، وتربوية، ونفسية متكاملة تمكن هؤلاء الأطفال وتحقق أحلامهم ليكونوا قادة وصناع مستقبل.

رعاية أبناء شهداء الثورة

بدوره، بيّن مدير المنح والشراكات في الجمعية، عارف عويس، في تصريح لـ سانا أن هذه الفعالية هي الأولى للجمعية في العاصمة دمشق بعد افتتاح فرعها فيها، وتهدف إلى ترتيب أوضاع الأطفال من حيث اللباس، المأوى، الدراسة والتعليم، لافتاً إلى أنها تشمل رعاية أبناء شهداء الثورة والمفقودين والمعتقلين في سجون النظام البائد، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الشاملة عبر التعاون مع عدة مشاف.

من جهته، نوه عضو فرع دمشق لنقابة المحامين، المختص بشؤون وقضايا الطفولة المحامي محمد المهدي في تصريح مماثل، بأهمية حماية الطفولة وضمان حقوق الأطفال المحرومين والمعرضين للعنف والاستغلال خلال فترة الأزمات والحروب كونها تمثل أولوية حقوقية مطلقة وركيزة أساسية لبناء مجتمع سليم وعادل.

وأوضح المهدي أن هؤلاء الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر استحقاقاً للرعاية القانونية والنفسية والتعليمية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود التشريعية والحكومية والمؤسساتية لتفعيل منظومة حماية طفولة متكاملة، وإعادة هيكلة وتطوير آليات الرعاية الاجتماعية والقضائية بما يضمن إنصافهم، ومعالجة ملفات الفقد التعليمي والأبوي كأولوية قصوى تضمن مستقبلهم وتصون كرامتهم.

توحيد الجهود بين المؤسسات الإنسانية

من جانبها، بيّنت رئيسة مجلس إدارة جمعية إيلاف الطفولة الخيرية لكفالة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة، دعاء العيد، في تصريح مماثل، أن مشاركة الجمعية تأتي في إطار توحيد الجهود بين المؤسسات الإنسانية لتسليط الضوء على احتياجات الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة والنساء فاقدات المعيل، والعمل على تقديم الرعاية المتكاملة والدعم الشامل لهم، مؤكدة سعي الجمعية الدائم لتوفير بيئة آمنة تضمن اندماجهم الفاعل في المجتمع وتحقق لهم ولأسرهم سبل الأمان والاستقرار.

يُذكر أن جمعية “الشيدر” تأسست عام 2022 في إدلب وتعمل في مجال الأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية، وتهدف إلى المساهمة في تقديم المساعدة وخدمات الرعاية للأسر والفئات الأكثر ضعفاً، عبر تقديم العون المادي والمعنوي لتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية لأسر الشهداء والجرحى.