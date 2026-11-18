دمشق-سانا

هل تخيّل الناخب الأمريكي يوماً أن يرن هاتفه، فيجيب ليسمع صوت رئيس ‏الولايات المتحدة السابق جو بايدن يخاطبه مباشرةً، طالباً منه ‏عدم التصويت في الانتخابات؟ لم يكن هذا مشهداً افتراضياً، بل ‏واقعة شهدتها الولايات المتحدة، قبل يومين من الانتخابات ‏التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامبشير، حين تلقّى ‏آلاف الناخبين اتصالات هاتفية بصوت يحاكي صوت بايدن، في ‏محاولة للتأثير على مشاركتهم الانتخابية‎.‌‎

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هذه الحادثة وقعت في الـ 21 من كانون الثاني عام 2024، عندما تلقّى ‏ناخبون اتصالات آلية بصوت مولّد بالذكاء الاصطناعي، ‏يدعوهم إلى الاحتفاظ بأصواتهم لانتخابات تشرين الثاني، وعدم ‏المشاركة في الانتخابات التمهيدية، ولم يكن بايدن صاحب ‏الرسالة، بل جرى استنساخ صوته رقمياً، فيما لم يكن اسمه ‏مدرجاً على بطاقة الاقتراع في نيوهامبشير، وبعد التحقيق ‏فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية غرامة قدرها 6 ‏ملايين دولار على المستشار السياسي ستيف كرامر، الذي أقرّ ‏بمسؤوليته عن حملة الاتصالات‎.‎

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ولم تبدأ مخاطر التضليل الإلكتروني والتأثير في الناخبين مع ‏الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏عام 2020، انتشرت عبر منصات التواصل ادعاءات مضللة ‏بشأن التصويت عبر البريد وفرز الأصوات، بينها مزاعم عن ‏أصوات غير قانونية وبطاقات اقتراع مفقودة. ‏

وفي 12 تشرين الثاني من العام نفسه، أعلنت جهات حكومية ‏معنية بأمن الانتخابات عدم وجود أدلة على أن أنظمة التصويت ‏حذفت أصواتاً أو فقدتها أو غيّرتها أو تعرضت للاختراق، كما ‏خلص تقرير مشترك لوزارتي العدل والأمن الداخلي ‏الأمريكيتين، صدر في آذار 2021، إلى عدم وجود أدلة على أن ‏جهة أجنبية غيّرت الأصوات أو عطّلت فرزها ونقل نتائجها‎.‎

وتكشف الحالتان تطور أدوات التضليل، من التشكيك في ‏إجراءات التصويت والنتائج إلى إنتاج أصوات مصطنعة تنتحل ‏هوية شخصيات سياسية، بما يجعل التحقق من مصادر ‏المعلومات جزءاً أساسياً من حماية العملية الانتخابية‎.‎

المنصات الرقمية.. ساحة للصراع الانتخابي

برزت رومانيا بوصفها إحدى الحالات التي أثارت تساؤلات ‏بشأن تأثير المنصات الرقمية في المنافسة الانتخابية. ‏

ففي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 24 ‏تشرين الثاني 2024، تصدّر المرشح المستقل كالين جورجيسكو ‏النتائج بنسبة 22.94 بالمئة، رغم أن استطلاعاً أجرته مؤسسة‎ ‌‎”INSCOP” ‎بين 7 و12 تشرين الثاني أظهر حصوله على 5.4 ‏بالمئة فقط من نوايا التصويت، واحتلاله المرتبة السادسة‎.‎

وفي 6 كانون الأول 2024، ألغت المحكمة الدستورية الرومانية ‏العملية الانتخابية، بعد اطلاعها على وثائق استخباراتية رُفعت ‏عنها السرية، تناولت مخالفات مرتبطة بتمويل الحملة وأنشطة ‏رقمية منسقة وتضخيم حضور جورجيسكو على منصة “تيك ‏توك”، وبعد ذلك فتحت المفوضية الأوروبية في 17 كانون ‏الأول إجراءات رسمية بحق المنصة للتحقيق في مدى التزامها ‏بقانون الخدمات الرقمية، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة التوصية ‏بالمحتوى ومخاطر التلاعب المنسق‎.‎

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لكن هذه الإجراءات لا تثبت أن خوارزميات “تيك توك” غيّرت ‏أصوات الناخبين بصورة مباشرة؛ فقرار الإلغاء استند إلى ‏مجموعة من الوثائق والمخالفات التي رأت المحكمة أنها أثّرت ‏في سلامة العملية الانتخابية، بينما تناول تحقيق المفوضية ‏مسؤوليات المنصة في إدارة المخاطر الرقمية‎.‎‎

التكنولوجيا في خدمة نزاهة الاقتراع

في المقابل، تستخدم دول أخرى التكنولوجيا لتسهيل التصويت، ‏وتحسين إدارة الانتخابات، وتُعد إستونيا من أبرز التجارب، إذ ‏أتاحت التصويت عبر الإنترنت في الانتخابات الوطنية منذ عام ‌‏2005، اعتماداً على الهوية الرقمية التي تسمح للناخب بالإدلاء ‏بصوته دون التوجه إلى مركز اقتراع‎.‎

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وتتيح المنظومة تغيير الصوت الإلكتروني خلال فترة التصويت ‏المسبق، كما يمكن للناخب الإدلاء بصوت ورقي يلغي صوته ‏الإلكتروني السابق، في إجراء يهدف إلى الحد من احتمالات ‏تعرضه للضغط خارج مركز الاقتراع‎.‎

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وفي تقريرها بشأن الانتخابات البرلمانية عام 2023، وصفت ‏بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع ‏لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات بأنها تنافسية ‏وتعددية، وأشارت إلى إدارة التصويت الإلكتروني بكفاءة رغم ‏تسجيل صعوبات تقنية محدودة، كما دعت إلى مواصلة اختبار ‏النظام وتعزيز الشفافية، وإمكانية التحقق من إجراءاته ونتائجه‎.‎

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وتظهر التجربة أن التكنولوجيا يمكن أن توسع خيارات ‏المشاركة، لكنها تحتاج إلى رقابة واختبارات مستمرة لضمان ‏موثوقيتها‎.‎‎

حين تتحول الأعطال التقنية إلى أزمة انتخابية

على الجانب الآخر، أظهرت تجربة كينيا عام 2017 أن الأنظمة ‏الإلكترونية لا تضمن وحدها سلامة النتائج، فقد ألغت المحكمة ‏العليا نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب، بسبب ‏مخالفات تتعلق بالشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية، و‏خصوصاً في نقل النتائج إلكترونياً وتجميعها‎.‎

وأوضحت المحكمة أن الأدلة لم تثبت وجود مخالفات في ‏التصويت الورقي أو الفرز داخل مراكز الاقتراع، لكنها خلصت ‏إلى أن نقل النتائج وتجميعها لم يكونا شفافين أو قابلين للتحقق ‏بالقدر الذي يفرضه القانون، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة‎.‎

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كما أشار مركز كارتر، في تقريره بشأن الانتخابات، إلى ‏مشكلات في شفافية نقل النتائج وتجميعها، وتبرز هذه التجربة ‏أهمية وجود سجلات قابلة للتدقيق وآليات مستقلة للتحقق، بحيث ‏لا تتحول الأعطال أو الإجراءات التقنية غير الواضحة إلى ‏مصدر للطعن في النتائج‎.‎‎

الذكاء الاصطناعي يختبر القوانين

ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، اتجهت دول إلى تنظيم ‏استخدامها خلال الحملات الانتخابية ففي البرازيل، أقر المجلس ‏الانتخابي الأعلى في شباط 2024 قواعد ألزمت الحملات ‏بالإفصاح عن المحتوى السمعي والبصري المنتج أو المعدّل ‏بالذكاء الاصطناعي، وحظرت استخدام مقاطع التزييف العميق ‏بالصوت أو الصورة للإضرار بمرشح أو تعزيز فرص منافسه‎.‎

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أما في بريطانيا، فاختبرت اللجنة الانتخابية أدوات تقنية لرصد ‏المحتوى السياسي المزيف خلال انتخابات أيار 2026، وقالت: إن ‏أدوات الرصد عالجت نحو 3 ملايين منشور، فيما رصدت ‏مراجعة بشرية 219 مادة سياسية مزيفة مرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي، نُشرت عبر 60 حساباً، وحققت نحو 9.43 ملايين ‏مشاهدة، وصُنّف 15 منشوراً منها على أنها تشكل خطراً على ‏نزاهة الانتخابات‎.‎

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لكن اللجنة أوضحت أنها لم ترصد دليلاً على استخدام متعمد ‏لمقاطع تزييف عميق شديدة الإقناع لاستهداف تلك الانتخابات، ‏وتوضح التجربتان اختلاف وسائل المواجهة بين وضع قواعد ‏قانونية تحدد الاستخدام المسموح به، وتطوير أدوات تقنية ‏لرصد المحتوى وتقييم مخاطره‎.‎‎

شركات المنصات أمام القضاء

وامتدت المساءلة إلى الشركات المالكة للمنصات الرقمية، بسبب ‏دورها في تحديد المحتوى الذي يصل إلى الناخبين وآليات ‏انتشاره، ففي البرازيل فرضت المحكمة الانتخابية العليا في 10 ‏تشرين الثاني 2026 غرامة قدرها 7.5 ملايين ريال برازيلي ‏على شركة “ميتا”، لعدم تقديمها المعلومات والتوضيحات ‏المطلوبة بصورة كاملة وفي المهل المحددة، ضمن قضية تتعلق ‏بشكاوى من تعامل المنصة مع محتوى حملتي الرئيس لويس ‏إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو‎.

واتهم ائتلاف داعم للولا دا سيلفا الشركة بتقليل وصول المحتوى ‏المؤيد للرئيس مقابل منح انتشار أكبر لمحتوى منافسه، وأثار ‏تساؤلات بشأن إعلانات سياسية ومحتوى مولّد بالذكاء ‏الاصطناعي وحسابات غير حقيقية، وقالت المحكمة: إن الشركة ‏لم تقدم بعض البيانات المطلوبة بالصورة التي تسمح بالتحقق ‏منها، فيما نفت “ميتا” وجود انحياز سياسي، مؤكدةً تطبيق ‏قواعدها على المرشحين بصورة متساوية‎.‎

ولا تعني الغرامة ثبوت تعمد الشركة تغيير نتيجة الانتخابات‏ أو تفضيل مرشح على آخر؛ إذ ارتبطت العقوبة بعدم الامتثال ‏الكامل للأوامر القضائية، بينما بقيت مزاعم الانحياز موضع ‏تحقيق منفصل لم يصدر فيه حكم نهائي‎.‎

بين التطوير والرقابة

تُظهر التجارب الدولية أن التكنولوجيا قد تسهم في توسيع ‏المشاركة وتسهيل التصويت، كما في إستونيا، لكنها قد تُستخدم ‏أيضاً في انتحال الأصوات ونشر المعلومات المضللة والتلاعب ‏المنسق بالمحتوى، كما أظهرت وقائع الولايات المتحدة ورومانيا، ‏في حين تكشف تجربة كينيا أن الأنظمة الإلكترونية تحتاج إلى ‏إجراءات شفافة وقابلة للتدقيق، فيما توضح تجربتا البرازيل ‏وبريطانيا أهمية الجمع بين التنظيم القانوني والرصد التقني‎.‎

ولا تثبت هذه الحالات أن الذكاء الاصطناعي أو المنصات ‏الرقمية غيّرت نتائج الانتخابات بصورة مباشرة، لكنها توثق ‏مخاطر حقيقية تتعلق بتضليل الناخبين وإضعاف الثقة بالعملية ‏الانتخابية، لذلك لا تتوقف نزاهة الانتخابات عند سلامة ‏صناديق الاقتراع وفرز الأصوات، بل تشمل أيضاً البيئة ‏الرقمية التي يتلقى الناخب من خلالها المعلومات، وتبقى فاعلية ‏التكنولوجيا مرتبطة بوجود قواعد واضحة، ورقابة مستقلة، ‏وآليات تحقق ومساءلة تضمن استخدامها لخدمة الاقتراع لا ‏للتأثير غير المشروع فيه‎.‎

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