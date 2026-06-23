عبور 11 سفينة تركية بشكل آمن من مضيق هرمز منذ نهاية شباط الماضي

أنقرة-سانا

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن 11 سفينة تركية مرت من مضيق هرمز منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أورال أوغلو قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية اليوم الثلاثاء، تعليقاً على أوضاع السفن التركية في مضيق هرمز الذي كان مغلقاً جراء الحرب: “إنه مع عبور سفينتين يوم أمس الأحد من مضيق هرمز، بلغ عدد السفن المملوكة لشركات تركية التي غادرت مياه الخليج منذ بداية الحرب 11 سفينة”.

وأشار أورال أوغلو إلى أن “أنقرة على تواصل مستمر مع السفن التركية والمواطنين الأتراك الموجودين في منطقة المضيق”، لافتاً إلى “وجود 177 مواطناً تركياً على متن 7 سفن ما زالت موجودة بمضيق هرمز ومياه الخليج، وأن واحدة منها تحمل العلم التركي”.

وأكد أن “أنقرة تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنيها والسفن التركية في كل الظروف”.

وسجل مضيق هرمز حركة عبور محدودة وانتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية عقب توقيع مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة وتهديد باستهداف السفن.

وبحسب بيانات منصة “Kpler” لتتبع حركة الملاحة البحرية وتجارة السلع العالمية، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز أمس الإثنين، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.