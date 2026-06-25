الأمم المتحدة: عبور 57 سفينة من مضيق هرمز

photo 2026 06 25 14 28 42 الأمم المتحدة: عبور 57 سفينة من مضيق هرمز
مصدر الصورة-رويترز

لندن-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، عبور نحو 57 سفينة من مضيق هرمز منذ الـ 23 من حزيران الحالي، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة رويترز أن السفن العابرة تحمل على متنها ما يقدر بنحو 1100 بحار.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الأرقام هي الأولى التي تصدرها المنظمة بشأن هذه المبادرة، التي ستساعد مئات السفن التي تحمل نحو 11 ألف بحار من مغادرة المضيق.

ووفقا لبيانات المنظمة فقد عبرت 12 سفينة المضيق اليوم، و32 سفينة أمس الأربعاء، و13 سفينة في الـ 23 من حزيران.

وكان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز أعلن أمس الأربعاء، أن عملية إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج العربي، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، قد تتطلب “بضعة أسابيع” قبل اكتمالها بشكل كامل.

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