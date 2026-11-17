درعا-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية بريف ‏درعا الغربي، وداهمت وفتشت عدداً من منازل الأهالي، ‏بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء.‏

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 23 ‏آلية عسكرية توغلت مساء اليوم الإثنين داخل قرية معرية، وانتشرت في عدد من ‏أحيائها، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، كما اعتدت ‏بالضرب على أحد المواطنين وقامت بتكسير سيارته.‏

وكانت قوات الاحتلال استهدفت صباح أمس الأحد، ‌‏بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي الرقاد والأراضي الزراعية ‌‏المجاورة في ريف درعا الغربي.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ‏من ‌‏خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة ‌‏منازل ‌‏المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات ‌‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‌‏‌‏أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة ‏وملغاة، ‌‌‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‌‌‏المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل ‌‌‏‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏