درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية بريف درعا الغربي، وداهمت وفتشت عدداً من منازل الأهالي، بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء.
وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 23 آلية عسكرية توغلت مساء اليوم الإثنين داخل قرية معرية، وانتشرت في عدد من أحيائها، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، كما اعتدت بالضرب على أحد المواطنين وقامت بتكسير سيارته.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت صباح أمس الأحد، بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي الرقاد والأراضي الزراعية المجاورة في ريف درعا الغربي.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.