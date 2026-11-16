المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا ‏مهم لأمن المنطقة واستقرارها

بروكسل-سانا‏

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط ‏دوبرافكا شويسا أن استقرار سوريا يشكل ركيزة مهمة ‏لأمن المنطقة ‏واستقرارها.‏

وقالت شويسا في منشور عبر منصة “إكس”، عقب ‏اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في ‏بروكسل ‏اليوم الإثنين: “إن وجود سوريا آمنة ومستقرة ‏وشاملة لجميع أطيافها يمثل أهمية أساسية لأمن المنطقة ‏واستقرارها”، ‏مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في سوريا، مع الاحترام الكامل لحقوق ‏جميع السوريين.‏

وأعلنت شويسا مشاركتها في أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة مع سوريا، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في ‏سوريا للمرة ‏الأولى، والذي يركز على الإصلاحات ‏الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب ‏الاستثمارات، بما يسهم في ‏دعم مسار التعافي ‏الاقتصادي وإعادة الإعمار.‏

وكانت وثيقة صادرة عن دائرة ‏العمل الخارجي الأوروبي ونشرت في الحادي عشر ‏من الشهر الجاري بينت أن الاتحاد ‏الأوروبي يدرس توسيع ‏مستوى علاقاته مع سوريا، لتشمل مجالات إصلاح ‏القطاع الأمني والاستثمار وإحياء اتفاق ‏تجاري ظل ‏مجمداً لفترة طويلة، إلى جانب بحث عقد مؤتمر ‏استثماري محتمل بين الجانبين خلال عام 2027.‏

يشار إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون ‏الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أكدت في وقت ‏سابق اليوم، ‏أن الاتحاد اقترح الارتقاء بمستوى علاقاته ‏مع سوريا، انطلاقاً من إدراكه لحاجتها إلى ‏الاستثمارات والدعم اللازمين ‏لإعادة بناء مؤسساتها ‏وتنفيذ الإصلاحات.‏