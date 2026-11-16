المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا ‏مهم لأمن المنطقة واستقرارها

بروكسل-سانا
أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن استقرار سوريا يشكل ركيزة مهمة لأمن المنطقة واستقرارها.
وقالت شويسا في منشور عبر منصة “إكس”، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين: “إن وجود سوريا آمنة ومستقرة وشاملة لجميع أطيافها يمثل أهمية أساسية لأمن المنطقة واستقرارها”، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في سوريا، مع الاحترام الكامل لحقوق جميع السوريين.
وأعلنت شويسا مشاركتها في أعمال منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في سوريا للمرة الأولى، والذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وكانت وثيقة صادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي ونشرت في الحادي عشر من الشهر الجاري بينت أن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع مستوى علاقاته مع سوريا، لتشمل مجالات إصلاح القطاع الأمني والاستثمار وإحياء اتفاق تجاري ظل مجمداً لفترة طويلة، إلى جانب بحث عقد مؤتمر استثماري محتمل بين الجانبين خلال عام 2027.
يشار إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أكدت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد اقترح الارتقاء بمستوى علاقاته مع سوريا، انطلاقاً من إدراكه لحاجتها إلى الاستثمارات والدعم اللازمين لإعادة بناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات.