دمشق-سانا

منحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي شركة الطيران الألمانية يورو وينغز ‌‏(‏Eurowings‏)، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، الموافقات التشغيلية اللازمة لتسيير ‏رحلات جوية منتظمة بين مطار دمشق الدولي وأربع مدن ألمانية، هي برلين ‏وهامبورغ ودوسلدورف وشتوتغارت، اعتباراً من 16 كانون الأول المقبل.‏

وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دخول ‏الشركة إلى السوق السورية يشكّل خطوة مهمة نحو توسيع شبكة الربط الجوي المباشر ‏مع أوروبا، ويعكس الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشغيلية اللازمة ‏لاستقطاب شركات الطيران الدولية.‏

وأشار الحصري إلى استمرار العمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران ‏الأوروبية والدولية، وتعزيز تنافسية قطاع النقل الجوي السوري، بما يسهم في تنشيط ‏الحركة الاقتصادية والسياحية، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، وترسيخ ‏حضور المطارات السورية على خارطة الطيران الدولي.‏

وكان مطار دمشق الدولي استقبل في الـ 29 من تموز الماضي أول رحلة جوية ‏منتظمة بين سوريا وألمانيا منذ نحو 14 عاماً، قادمة من مدينة دوسلدورف عبر ‏شركة «‏LEAV Aviation‏» الألمانية، فيما استؤنفت الرحلات المباشرة بين دمشق ‏وبرلين في الـ 15 من آب الماضي عبر شركة «‏Sundair‏» الألمانية، بعد انقطاع ‏مماثل.‏

وفي الثاني من أيلول الماضي، زار وفد من شركتي يورو وينغز ولوفتهانزا مطار ‏دمشق الدولي، واطلع على جاهزيته التشغيلية والفنية وبنيته التحتية ومرافقه وخدماته، ‏وبحث المتطلبات اللازمة لتشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا وألمانيا.‏