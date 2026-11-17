دمشق-سانا
منحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي شركة الطيران الألمانية يورو وينغز (Eurowings)، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، الموافقات التشغيلية اللازمة لتسيير رحلات جوية منتظمة بين مطار دمشق الدولي وأربع مدن ألمانية، هي برلين وهامبورغ ودوسلدورف وشتوتغارت، اعتباراً من 16 كانون الأول المقبل.
وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دخول الشركة إلى السوق السورية يشكّل خطوة مهمة نحو توسيع شبكة الربط الجوي المباشر مع أوروبا، ويعكس الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشغيلية اللازمة لاستقطاب شركات الطيران الدولية.
وأشار الحصري إلى استمرار العمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران الأوروبية والدولية، وتعزيز تنافسية قطاع النقل الجوي السوري، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، وترسيخ حضور المطارات السورية على خارطة الطيران الدولي.
وكان مطار دمشق الدولي استقبل في الـ 29 من تموز الماضي أول رحلة جوية منتظمة بين سوريا وألمانيا منذ نحو 14 عاماً، قادمة من مدينة دوسلدورف عبر شركة «LEAV Aviation» الألمانية، فيما استؤنفت الرحلات المباشرة بين دمشق وبرلين في الـ 15 من آب الماضي عبر شركة «Sundair» الألمانية، بعد انقطاع مماثل.
وفي الثاني من أيلول الماضي، زار وفد من شركتي يورو وينغز ولوفتهانزا مطار دمشق الدولي، واطلع على جاهزيته التشغيلية والفنية وبنيته التحتية ومرافقه وخدماته، وبحث المتطلبات اللازمة لتشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا وألمانيا.