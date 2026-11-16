بروكسل-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أهمية ‏تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام ‏والذخائر المتفجرة، وتبادل الخبرات في أعمال المسح ‏والتطهير، مشدداً على ضرورة تقييم مخاطر التلوث قبل ‏إطلاق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وإدراج الأعمال ‏الإنسانية المتعلقة بالألغام في خطط تنفيذ اتفاقات السلام.‏

وجدد الصالح، في كلمة له اليوم الإثنين خلال الجلسة ‏الافتتاحية رفيعة المستوى لمؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة ‏بالألغام (‏UMAC 2026‌‏) المنعقد في العاصمة البلجيكية ‏بروكسل، تضامن سوريا مع أوكرانيا، شعباً وحكومةً، مؤكداً ‏أن هذا الموقف عبّرت عنه سوريا خلال استقبال الرئيس أحمد ‏الشرع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دمشق.‏

وأوضح الصالح أن سوريا تتطلع، من خلال مشروع اتفاق ‏التعاون بين حكومتي البلدين، إلى تدريب الفرق المختصة ‏بشكل مشترك، والاستفادة من الخبرة الأوكرانية في تحديد ‏أولويات المسح، إلى جانب الخبرة السورية في إشراك الأهالي ‏في اختيار الحقول والطرق التي تحتاج إلى أعمال إزالة ‏الألغام أولاً.‏

مقترحات لتعزيز جهود إزالة الألغام

واقترح الصالح تقييم مخاطر الذخائر المتفجرة قبل اعتماد ‏موازنات مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وتخصيص بند ‏مستقل لأعمال المسح والتطهير في المناطق التي تظهر فيها ‏مؤشرات على التلوث، بنسبة تقديرية أولية تبلغ 10 بالمئة من ‏إجمالي موازنة المشروع، على أن تعدّل وفق نتائج المسح ‏والتكلفة الفعلية.‏

كما شدد الصالح على ضرورة إدراج الأعمال الإنسانية ‏المتعلقة بالألغام ضمن المفاوضات وخطط تنفيذ اتفاقات ‏السلام منذ مراحلها الأولى، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ‏المسح والتمويل والتطهير، وضمان مشاركة الأهالي في ‏ترتيب الأولويات.‏

وأعرب الصالح عن شكره للحكومة الأوكرانية والمفوضية ‏الأوروبية على تنظيم المؤتمر، مشيداً بجهود فرق إزالة ‏الألغام، وقال: “أعرف من عملي في الدفاع المدني السوري ‏ثقل المسؤولية حين تقول هذه الفرق لأهل قرية إن بوسعهم ‏العودة”.‏

وأكد الصالح أن تمكين السكان من العودة الآمنة إلى أراضيهم ‏ومنازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، ولا سيما المزارعين ‏والعودة إلى حقولهم، يمثل الغاية الأساسية من جهود إزالة ‏الألغام، معتبراً أن عودة المزارع إلى أرضه مطمئناً وقدرته ‏على التخطيط لموسمه الزراعي تجسد الوفاء بالوعود تجاه ‏السكان.‏

ويُعقد مؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام (‏UMAC ‌‎2026‌‏) في بروكسل خلال الفترة من الـ 16 إلى الـ 18 من ‏تشرين الثاني الجاري، بنسخته الرابعة، بتنظيم مشترك بين ‏الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وبالشراكة مع بلجيكا، ويهدف ‏إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة ‏بالألغام، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في ‏المسح والتطهير، وتطوير آليات التمويل والتنسيق وبناء ‏القدرات الوطنية. ‏

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز سلامة ‏المجتمعات المحلية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في ‏إزالة الألغام، وتعزيز المسؤولية المشتركة والشراكات ‏الدولية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ‏والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات العاملة في ‏مجال إزالة الألغام.‏