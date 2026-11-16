بروكسل-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام والذخائر المتفجرة، وتبادل الخبرات في أعمال المسح والتطهير، مشدداً على ضرورة تقييم مخاطر التلوث قبل إطلاق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وإدراج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام في خطط تنفيذ اتفاقات السلام.
وجدد الصالح، في كلمة له اليوم الإثنين خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لمؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام (UMAC 2026) المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضامن سوريا مع أوكرانيا، شعباً وحكومةً، مؤكداً أن هذا الموقف عبّرت عنه سوريا خلال استقبال الرئيس أحمد الشرع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دمشق.
وأوضح الصالح أن سوريا تتطلع، من خلال مشروع اتفاق التعاون بين حكومتي البلدين، إلى تدريب الفرق المختصة بشكل مشترك، والاستفادة من الخبرة الأوكرانية في تحديد أولويات المسح، إلى جانب الخبرة السورية في إشراك الأهالي في اختيار الحقول والطرق التي تحتاج إلى أعمال إزالة الألغام أولاً.
مقترحات لتعزيز جهود إزالة الألغام
واقترح الصالح تقييم مخاطر الذخائر المتفجرة قبل اعتماد موازنات مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وتخصيص بند مستقل لأعمال المسح والتطهير في المناطق التي تظهر فيها مؤشرات على التلوث، بنسبة تقديرية أولية تبلغ 10 بالمئة من إجمالي موازنة المشروع، على أن تعدّل وفق نتائج المسح والتكلفة الفعلية.
كما شدد الصالح على ضرورة إدراج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام ضمن المفاوضات وخطط تنفيذ اتفاقات السلام منذ مراحلها الأولى، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المسح والتمويل والتطهير، وضمان مشاركة الأهالي في ترتيب الأولويات.
وأعرب الصالح عن شكره للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية على تنظيم المؤتمر، مشيداً بجهود فرق إزالة الألغام، وقال: “أعرف من عملي في الدفاع المدني السوري ثقل المسؤولية حين تقول هذه الفرق لأهل قرية إن بوسعهم العودة”.
وأكد الصالح أن تمكين السكان من العودة الآمنة إلى أراضيهم ومنازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، ولا سيما المزارعين والعودة إلى حقولهم، يمثل الغاية الأساسية من جهود إزالة الألغام، معتبراً أن عودة المزارع إلى أرضه مطمئناً وقدرته على التخطيط لموسمه الزراعي تجسد الوفاء بالوعود تجاه السكان.
ويُعقد مؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام (UMAC 2026) في بروكسل خلال الفترة من الـ 16 إلى الـ 18 من تشرين الثاني الجاري، بنسخته الرابعة، بتنظيم مشترك بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وبالشراكة مع بلجيكا، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في المسح والتطهير، وتطوير آليات التمويل والتنسيق وبناء القدرات الوطنية.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز سلامة المجتمعات المحلية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في إزالة الألغام، وتعزيز المسؤولية المشتركة والشراكات الدولية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات العاملة في مجال إزالة الألغام.