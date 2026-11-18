واشنطن-سانا

طوّر باحثون من كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، نموذجاً تجريبياً جديداً يتيح دراسة الإصابة بفيروس حمى الضنك من النمط الرابع، ومراقبة استجابة الجهاز المناعي له، في خطوة تساعد على تسهيل اختبار اللقاحات والأدوية المحتملة، وتسريع الأبحاث الرامية إلى الوقاية من المرض وعلاجه.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، أمس الثلاثاء، أن نتائج الدراسة المنشورة في مجلة «The Lancet Microbe» في 29 تشرين الأول الماضي، تتيح للباحثين دراسة استجابة الجهاز المناعي لهذا النمط الفيروسي ضمن ظروف سريرية خاضعة للرقابة، واختبار فاعلية اللقاحات والعلاجات المرشحة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع من التجارب السريرية.

وأُجريت الدراسة في كلية الطب بجامعة ميريلاند بمدينة بالتيمور، خلال الفترة الممتدة بين نيسان 2022 وكانون الأول 2023، بمشاركة 14 متطوعاً بالغاً سليماً، تلقى كل منهم جرعة منخفضة من الفيروس عن طريق الحقن تحت الجلد، مع إخضاعهم لمراقبة طبية يومية وفحوص دم منتظمة لرصد تطور العدوى والأعراض المصاحبة لها.

وأظهرت النتائج إصابة جميع المشاركين بالفيروس، وظهور أعراض خفيفة إلى متوسطة لديهم، كان أبرزها الطفح الجلدي والإرهاق والصداع، ما أتاح للباحثين متابعة نشاط الفيروس والاستجابات المناعية منذ المراحل الأولى للعدوى.

وكشفت التحليلات المناعية والجينومية عن استجابات قوية للأجسام المضادة، وزيادة في أعداد الخلايا المنتجة لها، إلى جانب تنشيط الجينات المضادة للفيروسات، كما أظهرت النتائج أن الإصابة الأولية وفرت للمشاركين حماية مناعية خاصة بالنمط المصلي الرابع استمرت عاماً واحداً على الأقل، مع انخفاض ملحوظ في الاستجابات المناعية عند التعرض اللاحق للفيروس، بما يشير إلى وجود مناعة مكتسبة ضده.

وتبرز أهمية النموذج الجديد في أن فيروس حمى الضنك يضم أربعة أنماط مصلية مختلفة، إذ توفر الإصابة بأحدها عادة مناعة طويلة الأمد ضده، لكنها لا تضمن الحماية من الأنماط الأخرى، ويشكل النمط الرابع تحدياً للباحثين بسبب انتشاره المتقطع وغير المتوقع، ما يصعّب تقييم فاعلية اللقاحات الموجهة ضده من خلال الدراسات الميدانية واسعة النطاق.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النموذج يستكمل جهوداً علمية سابقة لتطوير نماذج مماثلة للأنماط المصلية الأول والثالث، بما يوفر أدوات بحثية تساعد على دراسة الأنماط المختلفة للفيروس وتقييم اللقاحات والعلاجات المحتملة لمواجهته.

وتُعد حمى الضنك من الأمراض الفيروسية التي تشكل تحدياً صحياً عالمياً، وتنتقل إلى الإنسان عبر لدغات البعوض المصاب، فيما لا يتوافر علاج نوعي مضاد للفيروس حتى الآن، الأمر الذي يجعل تطوير لقاحات فعالة، وتعزيز إجراءات الوقاية، ومكافحة البعوض الناقل من الوسائل الأساسية للحد من انتشار المرض ومضاعفاته.