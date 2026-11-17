دمشق-سانا
افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويُعدّ “SPCF” منصة للشراكة والتنسيق تقودها الحكومة السورية، وتجمع الشركاء الدوليين والإقليميين، والأمم المتحدة، والمؤسسات المالية والتنموية، بهدف تنظيم وتنسيق الدعم الدولي ضمن إطار موحّد مرتبط بالأولويات الوطنية.
ويستعرض المنتدى التقدم المحقَّق منذ اجتماع بروكسل، وتطور الأولويات والخطط القطاعية، وتحديث خريطة الشركاء، كما يناقش كيفية تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع واضحة ومهيأة للتنفيذ والتمويل، والبيئة اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويغطي المنتدى طيفاً واسعاً، بدءاً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر واستعادة الخدمات إلى التنمية والاستثمار وإعداد المشاريع والتمويل، ويحافظ كل مسار على اختصاصه، إذ لا يشكّل المنتدى بديلاً عن آليات التنسيق الإنساني أو المؤسسات المالية أو الاتفاقيات الثنائية، وإنما هو إطار جامع لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها.
يتبع ..
دمشق-سانا