دمشق-سانا



افتتح وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏



ويُعدّ “‏SPCF” منصة للشراكة والتنسيق تقودها الحكومة السورية، وتجمع الشركاء ‏الدوليين ‏والإقليميين، والأمم المتحدة، والمؤسسات ‏المالية والتنموية، بهدف تنظيم ‏وتنسيق الدعم ‏الدولي ضمن إطار موحّد مرتبط بالأولويات الوطنية.‏



ويستعرض المنتدى التقدم المحقَّق منذ اجتماع بروكسل، وتطور ‏الأولويات والخطط القطاعية، وتحديث ‏خريطة الشركاء، كما يناقش كيفية تحويل ‏الأولويات الوطنية إلى مشاريع واضحة ومهيأة للتنفيذ والتمويل، والبيئة اللازمة ‏لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ‏وتعزيز مشاركة ‏القطاع الخاص.‏



ويغطي المنتدى طيفاً واسعاً، بدءاً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي ‏المبكر واستعادة ‏الخدمات إلى التنمية والاستثمار وإعداد ‏المشاريع والتمويل، ‏ويحافظ كل مسار ‏على اختصاصه، إذ لا يشكّل المنتدى بديلاً عن آليات التنسيق ‏الإنساني أو المؤسسات ‏المالية أو ‏الاتفاقيات الثنائية، وإنما هو إطار جامع لتعزيز ‏التكامل والتنسيق فيما بينها.‏



يتبع ..