دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن منتدى الشراكة من أجل سوريا ” SPCF‏” ‏منصة سورية القيادة والملكية، يشارك برئاستها الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أهمية أن يكون المنتدى المظلة الجامعة والنافذة الموحدة لكلّ ‏شركاء سوريا، ونافذة تدمج ‏الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة ‏والاستثمار ضمن رؤية موحدة.‏

وقال الوزير الشيباني في كلمة خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق: إن ترحيبنا اليوم يتجاوز ضيوفنا من أوروبا ليتسع ‏ببالغ التقدير لشركائنا جميعاً في هذه القاعة، من الدول العربية والخليجية الصديقة ‏ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك التنمية.‏

وأضاف: ينعقد منتدانا اليوم مستنداً إلى مبدأ راسخ، وهو أنه منصةٌ سوريّةُ ‏القيادة والملكيّة، تديرها الجمهورية العربية السورية، ويشاركنا رئاستها الاتحاد ‏الأوروبي بوصفه شريكاً نقدر التزامه، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الثانية اليوم يحمل دلالته الجوهرية، فالمنصة التي ‏تنسق دعم سوريا مكانها الطبيعي عاصمتها، وبين مؤسساتها، وعلى أساس أولوياتها ‏الوطنية.‏

وتابع وزير الخارجية: لقد عرفت الثقافة الأوروبية عبر تاريخها الطريق إلى دمشق رمزاً ‏للتحول الجذري والتنوير، ونحن اليوم نعبّد هذا الطريق ليكون مساراً لشراكة ‏استراتيجية تبني المستقبل.‏

وقال: نريد لهذا المنتدى أن يكون المظلة الجامعة والنافذة الموحدة لكلّ ‏شركاء سوريا، نافذة تدمج الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة ‏والاستثمار ضمن رؤية موحدة.‏

وأكد أن مرجعية هذا العمل بيان أولويات التعافي الوطنية بركائزه الأربع، ‏وهي، إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود ‏الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.‏

وشدد على أن بوصلة التنفيذ هي المحفظة الوطنية للمشاريع التي تعدها المؤسسات السورية ‏المختصة، فلا مجال لقنوات موازية أو قوائم متنافسة، بل هو مسار وطني متكامل ‏يمضي من الأولوية إلى المشروع، ومن المشروع إلى التمويل، ومن التمويل إلى الأثر ‏الملموس.‏

وقال: في بروكسل قبل 6 أشهر، رفعنا شعار “من الرؤية إلى العمل”، وأولى ‏ثمار هذا الانتقال أننا بدأنا نرى المشهد بوضوح كامل، وأطلقنا هناك خريطة ‏الشركاء، فأصبح لدينا للمرة الأولى تصور دقيق لما هو قائم ومخطط من مشاريع، ‏الأمر الذي كشف لنا حجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية والمساحات التي تتطلب ‏تكثيف الجهود.‏

وأضاف: ستظل المساعدة الإنسانية ضرورة ملحّة لملايين السوريين، ‏وسنحرص عبر المنتدى على جسر الهوة بين العمل الإنساني والتنمية كي لا ينقطع ‏الدعم فجأة عن المحتاجين. ‏

وأكد الوزير الشيباني أن التعافي السوري لا تحمله المنح وحدها، بل يتطلب ‏مشاريع ناضجة وجاهزة بدراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة، ويتطلب ‏أدوات تمويل مبتكرة تمزج بين المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط ‏والضمانات، وتفتح الباب لشراكات حقيقية مع القطاع الخاص.‏

وقال: لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين، لذلك خصصنا ‏الجلسة الثالثة من أعمالنا اليوم لرسم هذا المسار تحديداً مع مؤسسات التمويل الوطنية ‏والدولية، سعياً منا لتكريس مفهوم التعافي كبديل للهشاشة.‏

وأضاف: عازمون على أن نختتم أعمالنا اليوم بإطلاق خارطة طريق دمشق ‏للاثني عشر شهراً القادمة، بخطوات متوافقة مع أولوياتنا ومعالم قابلة للقياس ‏ومجموعات عمل متخصصة، تتصدرها المجموعة المعنية بالمالية العامة والتمويل ‏الإنمائي، والمجموعة المعنية بالتعافي الاقتصادي والتشغيل، وهذه المجموعات ‏ستقودها مؤسساتنا الوطنية جنباً إلى جنب مع شركاء مشهود لهم بالخبرة، ووفقاً ‏لآليات الحوكمة.‏

وتابع: أدعو كل شريك حاضر معنا إلى الانخراط الفاعل في هذه ‏المجموعات وإدراج برامجه وخططه في خريطة الشركاء، الشفافية المتبادلة هي حجر ‏الزاوية للتنسيق، والتنسيق هو الضامن لوصول كل يورو وكل دولار إلى السوريين ‏الذين يحتاجونه.‏

وقال: اقتصادياً، تمثل أوروبا شريكنا الطبيعي، رغم تراجع حجم التجارة ‏البينية التي كانت تتجاوز 7 مليارات يورو قبل الثورة السورية إلى أقل من 10% من ‏ذلك الرقم اليوم، وإننا نرى في هذه الفجوة مساحة شاسعة للفرص، وآلاف فرص ‏العمل للسوريين، وسوقاً واعدة للأوروبيين، وورشة إعمار كبرى تتطلع بشغف إلى ‏الخبرة الأوروبية ومؤسساتها المالية.‏

وأكد الوزير الشيباني أن نجاح هذه المنصة مصلحة حيوية تتجاوز سوريا، فسوريا هي القلب ‏النابض لمنطقتها، واستقرارها يعمّ جوارها واضطرابها يلقي بظلاله على ‏الإقليم والعالم.

وقال: إن أمن المتوسط يبدأ من الشواطئ السورية، ومعارك مكافحة ‏الإرهاب والمخدرات تُحسم على أرضنا قبل أن تدق أبواب أوروبا.‏

وأضاف الوزير الشيباني: أؤكد اليوم أن نجاح هذه الشراكة استراتيجي لنا جميعاً، واليوم تنهض ‏سوريا مجدداً كجسر بري حيوي يربط الخليج والمشرق وأوروبا في قطاعات الطاقة ‏والنقل والتجارة والربط الرقمي، ومن هنا، حين يستثمر شركاؤنا في سوريا، فإنهم ‏يستثمرون فعلياً في استقرار شرق المتوسط بأسره.‏

وتابع: من دمشق نؤكد أننا نشارككم الطموح، متسلحين بهذه الإرادة ‏المشتركة التي من خلالها استطعنا معاً خلال أشهر قليلة إنجاز ما يتطلب إنجازه منا ‏سنوات، استعدنا العمل باتفاقية التعاون الكاملة، وعقدنا أول حوار سياسي رفيع ‏المستوى.‏

وأشار إلى أنه على الأرض بدأت ملامح الشراكة واقعاً ملموساً، ففي قطاع الصحة ‏يدعم الاتحاد إعادة تأهيل مشفى الرستن، ويعمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية ‏بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسساتياً، يساند مشروع أوروبي وزارة ‏الطوارئ في تطوير أنظمة الإنذار المبكر في جميع المحافظات السورية، وفي قطاع ‏الربط والتنقل، أُعيد قبل أيام افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان بعد تأهيله بتمويل ‏أوروبي.‏

ولفت الوزير الشيباني إلى أن الاتحاد الأوروبي يسجل حضوراً فاعلاً في جهود نزع الألغام وفي برامج ‏التعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، فضلاً عن الإسهام المقدّر لدولة إيطاليا في ‏تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء. ‏

وقال الوزير الشيباني: نعمل حالياً مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد يخلف ‏اتفاقية 1977، ويأخذ من إرث 2008 ما يخدم واقعنا اليوم، ويشرّع الأبواب أمام ‏التجارة والاستثمار، ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاماً راسخاً.‏

وأضاف الوزير الشيباني: سأتوجه بعد هذا اللقاء مباشرةً إلى بروكسل، للمشاركة في منتدى ‏شومان للأمن والدفاع، ولقاء الممثلة العليا؛ فمن دمشق اليوم إلى بروكسل غداً، تملأ ‏هذه الشراكة الاستراتيجية جدول أعمالنا.‏

وأشار الوزير الشيباني إلى أن مسار الاستقرار يواجه امتحاناً يومياً جنوب سوريا، ‏فالاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ‏وتقويضاً خطيراً للمشاريع والاستثمارات التي نبنيها معاً، وتهديداً لاستقرار المنطقة ‏برمتها.‏

وقال الوزير الشيباني: نثمّن تمسك الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وباتفاقية فصل القوات ‏في عام 1974، وإننا نتطلع إلى ضغط أوروبي ودولي أكبر وأوضح لوقف هذه ‏الاعتداءات، فمسيرة التعافي يستحيل أن تبلغ مداها تحت وطأة التهديد المستمر.‏

وتابع الوزير الشيباني: لقد خطونا معاً في بروكسل من الرؤية إلى الفعل، واليوم من قلب ‏دمشق نؤسس لانتقال أعمق من الفعل إلى الأثر المستدام، وإن سوريا اليوم تقود ‏مسيرة بإرادة أبنائها، وتتطلع إلى أوروبا كشريك استراتيجي قريب في هذه ‏الرحلة، وتفتح أبوابها مشرعة لكل شريك يرغب في أن يكون جزءاً من صناعة هذا ‏المستقبل.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏