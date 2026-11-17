دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن منتدى الشراكة من أجل سوريا ” SPCF” منصة سورية القيادة والملكية، يشارك برئاستها الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أهمية أن يكون المنتدى المظلة الجامعة والنافذة الموحدة لكلّ شركاء سوريا، ونافذة تدمج الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار ضمن رؤية موحدة.
وقال الوزير الشيباني في كلمة خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق: إن ترحيبنا اليوم يتجاوز ضيوفنا من أوروبا ليتسع ببالغ التقدير لشركائنا جميعاً في هذه القاعة، من الدول العربية والخليجية الصديقة ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك التنمية.
وأضاف: ينعقد منتدانا اليوم مستنداً إلى مبدأ راسخ، وهو أنه منصةٌ سوريّةُ القيادة والملكيّة، تديرها الجمهورية العربية السورية، ويشاركنا رئاستها الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً نقدر التزامه، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الثانية اليوم يحمل دلالته الجوهرية، فالمنصة التي تنسق دعم سوريا مكانها الطبيعي عاصمتها، وبين مؤسساتها، وعلى أساس أولوياتها الوطنية.
وتابع وزير الخارجية: لقد عرفت الثقافة الأوروبية عبر تاريخها الطريق إلى دمشق رمزاً للتحول الجذري والتنوير، ونحن اليوم نعبّد هذا الطريق ليكون مساراً لشراكة استراتيجية تبني المستقبل.
وقال: نريد لهذا المنتدى أن يكون المظلة الجامعة والنافذة الموحدة لكلّ شركاء سوريا، نافذة تدمج الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار ضمن رؤية موحدة.
وأكد أن مرجعية هذا العمل بيان أولويات التعافي الوطنية بركائزه الأربع، وهي، إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
وشدد على أن بوصلة التنفيذ هي المحفظة الوطنية للمشاريع التي تعدها المؤسسات السورية المختصة، فلا مجال لقنوات موازية أو قوائم متنافسة، بل هو مسار وطني متكامل يمضي من الأولوية إلى المشروع، ومن المشروع إلى التمويل، ومن التمويل إلى الأثر الملموس.
وقال: في بروكسل قبل 6 أشهر، رفعنا شعار “من الرؤية إلى العمل”، وأولى ثمار هذا الانتقال أننا بدأنا نرى المشهد بوضوح كامل، وأطلقنا هناك خريطة الشركاء، فأصبح لدينا للمرة الأولى تصور دقيق لما هو قائم ومخطط من مشاريع، الأمر الذي كشف لنا حجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية والمساحات التي تتطلب تكثيف الجهود.
وأضاف: ستظل المساعدة الإنسانية ضرورة ملحّة لملايين السوريين، وسنحرص عبر المنتدى على جسر الهوة بين العمل الإنساني والتنمية كي لا ينقطع الدعم فجأة عن المحتاجين.
وأكد الوزير الشيباني أن التعافي السوري لا تحمله المنح وحدها، بل يتطلب مشاريع ناضجة وجاهزة بدراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة، ويتطلب أدوات تمويل مبتكرة تمزج بين المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، وتفتح الباب لشراكات حقيقية مع القطاع الخاص.
وقال: لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين، لذلك خصصنا الجلسة الثالثة من أعمالنا اليوم لرسم هذا المسار تحديداً مع مؤسسات التمويل الوطنية والدولية، سعياً منا لتكريس مفهوم التعافي كبديل للهشاشة.
وأضاف: عازمون على أن نختتم أعمالنا اليوم بإطلاق خارطة طريق دمشق للاثني عشر شهراً القادمة، بخطوات متوافقة مع أولوياتنا ومعالم قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة، تتصدرها المجموعة المعنية بالمالية العامة والتمويل الإنمائي، والمجموعة المعنية بالتعافي الاقتصادي والتشغيل، وهذه المجموعات ستقودها مؤسساتنا الوطنية جنباً إلى جنب مع شركاء مشهود لهم بالخبرة، ووفقاً لآليات الحوكمة.
وتابع: أدعو كل شريك حاضر معنا إلى الانخراط الفاعل في هذه المجموعات وإدراج برامجه وخططه في خريطة الشركاء، الشفافية المتبادلة هي حجر الزاوية للتنسيق، والتنسيق هو الضامن لوصول كل يورو وكل دولار إلى السوريين الذين يحتاجونه.
وقال: اقتصادياً، تمثل أوروبا شريكنا الطبيعي، رغم تراجع حجم التجارة البينية التي كانت تتجاوز 7 مليارات يورو قبل الثورة السورية إلى أقل من 10% من ذلك الرقم اليوم، وإننا نرى في هذه الفجوة مساحة شاسعة للفرص، وآلاف فرص العمل للسوريين، وسوقاً واعدة للأوروبيين، وورشة إعمار كبرى تتطلع بشغف إلى الخبرة الأوروبية ومؤسساتها المالية.
وأكد الوزير الشيباني أن نجاح هذه المنصة مصلحة حيوية تتجاوز سوريا، فسوريا هي القلب النابض لمنطقتها، واستقرارها يعمّ جوارها واضطرابها يلقي بظلاله على الإقليم والعالم.
وقال: إن أمن المتوسط يبدأ من الشواطئ السورية، ومعارك مكافحة الإرهاب والمخدرات تُحسم على أرضنا قبل أن تدق أبواب أوروبا.
وأضاف الوزير الشيباني: أؤكد اليوم أن نجاح هذه الشراكة استراتيجي لنا جميعاً، واليوم تنهض سوريا مجدداً كجسر بري حيوي يربط الخليج والمشرق وأوروبا في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والربط الرقمي، ومن هنا، حين يستثمر شركاؤنا في سوريا، فإنهم يستثمرون فعلياً في استقرار شرق المتوسط بأسره.
وتابع: من دمشق نؤكد أننا نشارككم الطموح، متسلحين بهذه الإرادة المشتركة التي من خلالها استطعنا معاً خلال أشهر قليلة إنجاز ما يتطلب إنجازه منا سنوات، استعدنا العمل باتفاقية التعاون الكاملة، وعقدنا أول حوار سياسي رفيع المستوى.
وأشار إلى أنه على الأرض بدأت ملامح الشراكة واقعاً ملموساً، ففي قطاع الصحة يدعم الاتحاد إعادة تأهيل مشفى الرستن، ويعمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسساتياً، يساند مشروع أوروبي وزارة الطوارئ في تطوير أنظمة الإنذار المبكر في جميع المحافظات السورية، وفي قطاع الربط والتنقل، أُعيد قبل أيام افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان بعد تأهيله بتمويل أوروبي.
ولفت الوزير الشيباني إلى أن الاتحاد الأوروبي يسجل حضوراً فاعلاً في جهود نزع الألغام وفي برامج التعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، فضلاً عن الإسهام المقدّر لدولة إيطاليا في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
وقال الوزير الشيباني: نعمل حالياً مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد يخلف اتفاقية 1977، ويأخذ من إرث 2008 ما يخدم واقعنا اليوم، ويشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار، ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاماً راسخاً.
وأضاف الوزير الشيباني: سأتوجه بعد هذا اللقاء مباشرةً إلى بروكسل، للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع، ولقاء الممثلة العليا؛ فمن دمشق اليوم إلى بروكسل غداً، تملأ هذه الشراكة الاستراتيجية جدول أعمالنا.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن مسار الاستقرار يواجه امتحاناً يومياً جنوب سوريا، فالاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتقويضاً خطيراً للمشاريع والاستثمارات التي نبنيها معاً، وتهديداً لاستقرار المنطقة برمتها.
وقال الوزير الشيباني: نثمّن تمسك الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وباتفاقية فصل القوات في عام 1974، وإننا نتطلع إلى ضغط أوروبي ودولي أكبر وأوضح لوقف هذه الاعتداءات، فمسيرة التعافي يستحيل أن تبلغ مداها تحت وطأة التهديد المستمر.
وتابع الوزير الشيباني: لقد خطونا معاً في بروكسل من الرؤية إلى الفعل، واليوم من قلب دمشق نؤسس لانتقال أعمق من الفعل إلى الأثر المستدام، وإن سوريا اليوم تقود مسيرة بإرادة أبنائها، وتتطلع إلى أوروبا كشريك استراتيجي قريب في هذه الرحلة، وتفتح أبوابها مشرعة لكل شريك يرغب في أن يكون جزءاً من صناعة هذا المستقبل.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.