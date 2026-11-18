مسقط-سانا
بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وذكرت وزارة الخارجية العُمانية في بيان على موقعها في منصة “إكس”، أن الجانبين تبادلا في الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا والمُستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكّدا أهمية مواصلة التنسيق والتّشاور بما يعزّز مسيرة العمل الخليجي المُشترك، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما جرى خلال الاتصال استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المُتبادلة.
وكان وزيرا الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح والعُماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا في اتصال هاتفي في الـ 15 من الشهر الجاري آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى احتواء التوترات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.