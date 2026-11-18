مسقط-سانا‏

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع أمير الكويت الشيخ ‏مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال اتصال هاتفي، اليوم ‏الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى ‏العلاقات الثنائية وسبل تطويرها‎.‎

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية في بيان على موقعها ‏في منصة “إكس”، أن الجانبين تبادلا في الاتصال وجهات ‏النظر حول عدد من القضايا والمُستجدّات الإقليمية ‏والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكّدا أهمية مواصلة ‏التنسيق والتّشاور بما يعزّز مسيرة العمل الخليجي ‏المُشترك، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‎

كما جرى خلال الاتصال استعراض سبل تعزيز العلاقات ‏بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح ‏المُتبادلة‎.‎

وكان وزيرا الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد ‏الصباح والعُماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا في ‏اتصال هاتفي في الـ 15 من الشهر الجاري آخر ‏المستجدات الإقليمية، والجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى ‏خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ‏وأكدا ‏أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، ‏ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة ‏الرامية إلى احتواء ‏التوترات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.‏