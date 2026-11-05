إنذارات بوجود قنابل تربك حركة الطيران الأوروبية وتستدعي استنفاراً أمنياً

دمشق-سانا‏

تتواصل الاضطرابات في حركة الطيران الأوروبية جراء سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على ‏متن طائرات مدنية، أدت خلال الأيام الماضية إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات ‏اضطرارياً، وإغلاق مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض ‏الطائرات، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومدى ارتباطها، وانعكاساتها على أمن ‏الملاحة الجوية.‏

وكان أحدث هذه الحوادث اليوم الخميس، عندما حولت السلطات الفرنسية مسار طائرة ركاب ‏تابعة لشركة الطيران الإيرلندية (إير لينغوس)، كانت متجهة من دبلن إلى روما، إلى قاعدة ‏إيفرو الجوية شمال غرب فرنسا، عقب تلقي إنذار بوجود قنبلة على متنها، بحسب وكالة فرانس ‏برس.‏

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي بأن الطائرة، وهي من طراز إيرباص ‏A320‎، هبطت بسلام، ‏وأُجلي ركابها البالغ عددهم 151 شخصاً، إضافة إلى ستة من أفراد الطاقم، فيما باشرت فرق ‏مختصة تفتيشها، واستنفرت القوات الجوية الفرنسية مقاتلات لمرافقتها.‏

وشملت إنذارات اليوم الخميس أيضاً طائرة تابعة لشركة فين إير كانت متجهة من هلسنكي إلى ‏روما، حيث رافقتها مقاتلة إيطالية إلى مطار فيوميتشينو لإخضاعها للتفتيش، ورحلة لشركة ‌‏«ويز إير» من ميلانو إلى وارسو حُوّل مسارها إلى فيينا.‏

وجاءت هذه التطورات عقب موجة إنذارات استهدفت نحو عشر رحلات أوروبية الثلاثاء ‏الماضي، بينها رحلات لشركات “رايان إير” و”ويز إير” و”لوت” البولندية و”ساس” الإسكندنافية.‏

وفي بولندا، هبطت طائرة تابعة لشركة لوت قادمة من لندن اضطرارياً في مطار وارسو-‏مودلين، وأُجلي ركابها البالغ عددهم 181 شخصاً، وأُغلق المطار مؤقتاً، كما خضعت طائرة ‏تابعة لشركة ساس قادمة من كوبنهاغن لإجراءات مماثلة في مطار وارسو-شوبان.‏

وامتدت الإنذارات إلى إسبانيا، حيث خضعت طائرة تابعة لشركة رايان إير قادمة من مانشستر ‏إلى مورسيا للتفتيش، فيما شهد مطار فيوميتشينو في روما إجراءات أمنية عقب تهديدات ‏استهدفت رحلتين للشركة قادمتين من لشبونة ودبلن.‏

وفي التشيك، تلقت أربع طائرات متجهة إلى براغ تهديدات بوجود قنابل، الخميس، فيما قالت ‏الشرطة: إن تقديرها لمصداقيتها منخفض، كما استهدفت تهديدات رحلتين متجهتين إلى صوفيا ‏في بلغاريا، إحداهما تابعة لشركة ويز إير قادمة من بيرغامو، والأخرى لشركة رايان إير قادمة ‏من دبلن، قبل هبوطهما بسلام.‏

وسبق ذلك تحويل مسار طائرة تابعة لشركة ويز إير، كانت متجهة من لندن إلى صوفيا، إلى ‏بودابست بمرافقة مقاتلات مجرية، عقب تلقي إنذار مماثل.‏

تداعيات تتجاوز الرحلات المستهدفة

لا تقتصر تداعيات هذه الإنذارات على الطائرات المستهدفة، بل تمتد إلى المطارات وشركات ‏الطيران وشبكات النقل الجوي، إذ يتطلب التعامل معها تقييم مستوى الخطورة، وتأمين هبوط ‏الطائرة وإجلاء ركابها، وإخضاعها وأمتعتها للتفتيش قبل السماح لها بالعودة إلى الخدمة.‏

وبحسب شبكة يورو نيوز، تؤدي هذه الإجراءات، حتى في حال عدم العثور على متفجرات، ‏إلى تأخير الرحلات وإرباك جداول التشغيل وزيادة الأعباء الأمنية والتشغيلية، وقد تصل إلى ‏إغلاق المدارج وتعليق حركة الملاحة مؤقتاً.‏

وتتفاقم هذه التداعيات مع تزامن الإنذارات في دول عدة خلال فترات متقاربة، ما يفرض على ‏السلطات الأمنية وسلطات الطيران التعامل مع بلاغات متعددة، وتحقيق التوازن بين سرعة ‏الاستجابة للتهديدات وضمان استمرار حركة النقل الجوي.‏

حوادث سابقة وتحديات متكررة

ولا تعد التهديدات بوجود قنابل على متن الطائرات المدنية ظاهرة جديدة، إذ شهدت السنوات ‏الماضية حوادث مماثلة استدعت استنفار مقاتلات حربية وتحويل مسارات رحلات وتنفيذ ‏إجراءات تفتيش واسعة.‏

ففي آب 2014، رافقت مقاتلة بريطانية من طراز تايفون طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية ‏قادمة من الدوحة إلى مانشستر، عقب بلاغ عن احتمال وجود عبوة ناسفة، قبل هبوطها بسلام ‏وإلقاء القبض على أحد الركاب للاشتباه في تقديم بلاغ كاذب، وفق شبكة بي بي سي ‏البريطانية.‏

وفي أيار 2015، رافقت مقاتلتان أمريكيتان من طراز إف 15 طائرة تابعة للخطوط الجوية ‏الفرنسية قادمة من باريس إلى نيويورك، إثر تهديد مجهول بوجود قنبلة، قبل أن تهبط بسلام من ‏دون العثور على مواد خطرة، بحسب شبكة سكاي نيوز.‏

وفي تموز 2022، رافقت مقاتلة إسبانية طائرة تابعة لشركة إيزي جت متجهة من لندن إلى ‏جزيرة مينوركا، بعد تهديد نشره أحد الركاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما استنفرت ‏اليونان في كانون الثاني 2023 مقاتلتين من طراز إف 16 لمرافقة طائرة تابعة لشركة رايان ‏إير قادمة من بولندا إلى أثينا، عقب تهديد مماثل، قبل انتهاء التفتيش من دون العثور على ‏متفجرات.‏

وتبرز هذه الحوادث حجم التحديات التي تفرضها التهديدات الأمنية على قطاع الطيران، سواء ‏ثبتت جديتها أم تبين أنها كاذبة، إذ تستوجب التعامل معها وفق إجراءات احترازية مشددة، نظراً ‏للمخاطر التي قد تترتب على أي خطأ في تقديرها.‏

الإنذارات الكاذبة ومخاطر التهديدات

ووصف مسؤولون بريطانيون البلاغات التي استهدفت رحلات مغادرة من المملكة المتحدة بأنها ‌‏”تهديدات كاذبة وخبيثة”، فيما أكدت السلطات في بولندا وإسبانيا وبلغاريا عدم العثور على ‏متفجرات أو أجسام مشبوهة في عدد من الطائرات المستهدفة.‏

وقال الأستاذ الزائر المتخصص في أمن الطيران بجامعة كوفنتري فيليب باوم، وفق ما نقلته ‏وسائل إعلام بريطانية، بينها صحيفة الغارديان: إن قطاع الطيران يتلقى بلاغات متكررة عن ‏تهديدات بوجود قنابل في مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن نسبة كبيرة منها تصدر عن ‏أشخاص يتعاملون معها بوصفها مزحة أو يسعون إلى تعطيل الرحلات لأسباب مختلفة.‏

وحذر باوم من أن الاستجابة لكل بلاغ من دون تقييم دقيق قد تؤدي إلى اضطراب واسع في ‏حركة الطيران، مشدداً على ضرورة التمييز بين البلاغات العشوائية والتهديدات التي تتضمن ‏معلومات محددة تستدعي التعامل معها بجدية.‏

وأشار إلى أن الجماعات التي تخطط لتنفيذ هجمات بالمتفجرات لا تعلن عادة عن مخططاتها ‏مسبقاً، بل تعلن مسؤوليتها بعد وقوع الهجمات، لافتاً إلى أن تحويل مسارات بعض الطائرات ‏يعكس وجود معطيات دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية.‏

ولا تزال الجهات المسؤولة عن سلسلة الإنذارات الأخيرة غير معروفة، كما لم تتضح طبيعة ‏الصلة بين الحوادث التي شهدتها دول أوروبية عدة، فيما تواصل السلطات التحقيق والتعامل مع ‏البلاغات وفق تقديراتها الأمنية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الركاب وأطقم الطائرات.‏