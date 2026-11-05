إنذارات بوجود قنابل تربك حركة الطيران الأوروبية وتستدعي استنفاراً أمنياً

دمشق-سانا
تتواصل الاضطرابات في حركة الطيران الأوروبية جراء سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على متن طائرات مدنية، أدت خلال الأيام الماضية إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات اضطرارياً، وإغلاق مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض الطائرات، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومدى ارتباطها، وانعكاساتها على أمن الملاحة الجوية.
وكان أحدث هذه الحوادث اليوم الخميس، عندما حولت السلطات الفرنسية مسار طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الإيرلندية (إير لينغوس)، كانت متجهة من دبلن إلى روما، إلى قاعدة إيفرو الجوية شمال غرب فرنسا، عقب تلقي إنذار بوجود قنبلة على متنها، بحسب وكالة فرانس برس.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي بأن الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، هبطت بسلام، وأُجلي ركابها البالغ عددهم 151 شخصاً، إضافة إلى ستة من أفراد الطاقم، فيما باشرت فرق مختصة تفتيشها، واستنفرت القوات الجوية الفرنسية مقاتلات لمرافقتها.
وشملت إنذارات اليوم الخميس أيضاً طائرة تابعة لشركة فين إير كانت متجهة من هلسنكي إلى روما، حيث رافقتها مقاتلة إيطالية إلى مطار فيوميتشينو لإخضاعها للتفتيش، ورحلة لشركة «ويز إير» من ميلانو إلى وارسو حُوّل مسارها إلى فيينا.
وجاءت هذه التطورات عقب موجة إنذارات استهدفت نحو عشر رحلات أوروبية الثلاثاء الماضي، بينها رحلات لشركات “رايان إير” و”ويز إير” و”لوت” البولندية و”ساس” الإسكندنافية.
وفي بولندا، هبطت طائرة تابعة لشركة لوت قادمة من لندن اضطرارياً في مطار وارسو-مودلين، وأُجلي ركابها البالغ عددهم 181 شخصاً، وأُغلق المطار مؤقتاً، كما خضعت طائرة تابعة لشركة ساس قادمة من كوبنهاغن لإجراءات مماثلة في مطار وارسو-شوبان.
وامتدت الإنذارات إلى إسبانيا، حيث خضعت طائرة تابعة لشركة رايان إير قادمة من مانشستر إلى مورسيا للتفتيش، فيما شهد مطار فيوميتشينو في روما إجراءات أمنية عقب تهديدات استهدفت رحلتين للشركة قادمتين من لشبونة ودبلن.
وفي التشيك، تلقت أربع طائرات متجهة إلى براغ تهديدات بوجود قنابل، الخميس، فيما قالت الشرطة: إن تقديرها لمصداقيتها منخفض، كما استهدفت تهديدات رحلتين متجهتين إلى صوفيا في بلغاريا، إحداهما تابعة لشركة ويز إير قادمة من بيرغامو، والأخرى لشركة رايان إير قادمة من دبلن، قبل هبوطهما بسلام.
وسبق ذلك تحويل مسار طائرة تابعة لشركة ويز إير، كانت متجهة من لندن إلى صوفيا، إلى بودابست بمرافقة مقاتلات مجرية، عقب تلقي إنذار مماثل.
تداعيات تتجاوز الرحلات المستهدفة
لا تقتصر تداعيات هذه الإنذارات على الطائرات المستهدفة، بل تمتد إلى المطارات وشركات الطيران وشبكات النقل الجوي، إذ يتطلب التعامل معها تقييم مستوى الخطورة، وتأمين هبوط الطائرة وإجلاء ركابها، وإخضاعها وأمتعتها للتفتيش قبل السماح لها بالعودة إلى الخدمة.
وبحسب شبكة يورو نيوز، تؤدي هذه الإجراءات، حتى في حال عدم العثور على متفجرات، إلى تأخير الرحلات وإرباك جداول التشغيل وزيادة الأعباء الأمنية والتشغيلية، وقد تصل إلى إغلاق المدارج وتعليق حركة الملاحة مؤقتاً.
وتتفاقم هذه التداعيات مع تزامن الإنذارات في دول عدة خلال فترات متقاربة، ما يفرض على السلطات الأمنية وسلطات الطيران التعامل مع بلاغات متعددة، وتحقيق التوازن بين سرعة الاستجابة للتهديدات وضمان استمرار حركة النقل الجوي.
حوادث سابقة وتحديات متكررة
ولا تعد التهديدات بوجود قنابل على متن الطائرات المدنية ظاهرة جديدة، إذ شهدت السنوات الماضية حوادث مماثلة استدعت استنفار مقاتلات حربية وتحويل مسارات رحلات وتنفيذ إجراءات تفتيش واسعة.
ففي آب 2014، رافقت مقاتلة بريطانية من طراز تايفون طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من الدوحة إلى مانشستر، عقب بلاغ عن احتمال وجود عبوة ناسفة، قبل هبوطها بسلام وإلقاء القبض على أحد الركاب للاشتباه في تقديم بلاغ كاذب، وفق شبكة بي بي سي البريطانية.
وفي أيار 2015، رافقت مقاتلتان أمريكيتان من طراز إف 15 طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية قادمة من باريس إلى نيويورك، إثر تهديد مجهول بوجود قنبلة، قبل أن تهبط بسلام من دون العثور على مواد خطرة، بحسب شبكة سكاي نيوز.
وفي تموز 2022، رافقت مقاتلة إسبانية طائرة تابعة لشركة إيزي جت متجهة من لندن إلى جزيرة مينوركا، بعد تهديد نشره أحد الركاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما استنفرت اليونان في كانون الثاني 2023 مقاتلتين من طراز إف 16 لمرافقة طائرة تابعة لشركة رايان إير قادمة من بولندا إلى أثينا، عقب تهديد مماثل، قبل انتهاء التفتيش من دون العثور على متفجرات.
وتبرز هذه الحوادث حجم التحديات التي تفرضها التهديدات الأمنية على قطاع الطيران، سواء ثبتت جديتها أم تبين أنها كاذبة، إذ تستوجب التعامل معها وفق إجراءات احترازية مشددة، نظراً للمخاطر التي قد تترتب على أي خطأ في تقديرها.
الإنذارات الكاذبة ومخاطر التهديدات
ووصف مسؤولون بريطانيون البلاغات التي استهدفت رحلات مغادرة من المملكة المتحدة بأنها ”تهديدات كاذبة وخبيثة”، فيما أكدت السلطات في بولندا وإسبانيا وبلغاريا عدم العثور على متفجرات أو أجسام مشبوهة في عدد من الطائرات المستهدفة.
وقال الأستاذ الزائر المتخصص في أمن الطيران بجامعة كوفنتري فيليب باوم، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، بينها صحيفة الغارديان: إن قطاع الطيران يتلقى بلاغات متكررة عن تهديدات بوجود قنابل في مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن نسبة كبيرة منها تصدر عن أشخاص يتعاملون معها بوصفها مزحة أو يسعون إلى تعطيل الرحلات لأسباب مختلفة.
وحذر باوم من أن الاستجابة لكل بلاغ من دون تقييم دقيق قد تؤدي إلى اضطراب واسع في حركة الطيران، مشدداً على ضرورة التمييز بين البلاغات العشوائية والتهديدات التي تتضمن معلومات محددة تستدعي التعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن الجماعات التي تخطط لتنفيذ هجمات بالمتفجرات لا تعلن عادة عن مخططاتها مسبقاً، بل تعلن مسؤوليتها بعد وقوع الهجمات، لافتاً إلى أن تحويل مسارات بعض الطائرات يعكس وجود معطيات دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية.
ولا تزال الجهات المسؤولة عن سلسلة الإنذارات الأخيرة غير معروفة، كما لم تتضح طبيعة الصلة بين الحوادث التي شهدتها دول أوروبية عدة، فيما تواصل السلطات التحقيق والتعامل مع البلاغات وفق تقديراتها الأمنية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الركاب وأطقم الطائرات.