ناخبون أمريكيون يفرضون قيوداً على مراكز البيانات خوفاً من توسع الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا
أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تنامي المعارضة الشعبية لمشروعات مراكز البيانات، بعدما أيد ناخبون في عدد من المدن فرض قيود على إنشائها أو حظرها، في مؤشر على اتساع المخاوف من تداعيات التوسع السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعيداً عن الانقسامات الحزبية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن تحركاً شعبياً في مدينة بيكوا بولاية أوهايو نجح في تمرير استفتاء يحظر إنشاء مراكز بيانات تتجاوز قدرتها 25 ميغاواط، بعدما أيد القرار نحو ثلثي الناخبين، ما يهدد مشروعاً لشركة ميتا تتجاوز قيمته مليار دولار، رغم حصوله على الموافقات اللازمة.
وقالت أليشا لانغ، إحدى أبرز الناشطات في الحملة، إن سكان المدينة يريدون الحفاظ على طابعها الزراعي ومواردها المحلية، معتبرة أن مراكز البيانات لا توفر عدداً كبيراً من فرص العمل بعد اكتمال بنائها، مقارنة بتأثيراتها المحتملة على الأراضي والموارد.
وامتدت المعارضة إلى مدينة أوتاوا القريبة من مدينة كانساس سيتي، حيث صوت السكان بأغلبية كبيرة لصالح حظر مراكز البيانات الضخمة، وسط مخاوف من الأضرار البيئية واستهلاك الموارد الطبيعية.
وفي مدينة جينسفيل بولاية ويسكونسن، شهدت القضية تحركات مماثلة، بعدما قرر مجلس المدينة في حزيران الماضي عدم تمديد خطاب نوايا غير ملزم مع شركة فيريديان بشأن مشروع لإنشاء مركز بيانات بقيمة 8 مليارات دولار في موقع مصنع سابق لشركة جنرال موتورز، ثم أقر المجلس وقفاً مؤقتاً لمشروعات مراكز البيانات لمدة عام.
وصوّت سكان المدينة لاحقاً لمصلحة فرض قيود إضافية، تقضي بعرض المشروعات الكبيرة المزمع إقامتها في الموقع السابق للمصنع على استفتاء شعبي للحصول على موافقة السكان.
وبحسب شركة ريدبد كونسالتينغ، أُقر أكثر من ثلاثة عشر إجراءً محلياً جديداً لتشديد القواعد المنظمة لمراكز البيانات، لتنضم إلى قيود سبق أن فرضتها نحو 600 جهة محلية في الولايات المتحدة، وفق بيانات شركة إلكتريك تشويس.
وتستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها “ميتا” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون”، مليارات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.