ناخبون أمريكيون يفرضون قيوداً على مراكز البيانات خوفاً من توسع الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا‏

أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تنامي المعارضة الشعبية ‏لمشروعات مراكز البيانات، بعدما أيد ناخبون في عدد من المدن فرض قيود على إنشائها أو ‏حظرها، في مؤشر على اتساع المخاوف من تداعيات التوسع السريع في قطاع الذكاء ‏الاصطناعي، بعيداً عن الانقسامات الحزبية.‏

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وذكرت وكالة فرانس برس أن تحركاً شعبياً في مدينة بيكوا بولاية أوهايو نجح في تمرير استفتاء ‏يحظر إنشاء مراكز بيانات تتجاوز قدرتها 25 ميغاواط، بعدما أيد القرار نحو ثلثي الناخبين، ما ‏يهدد مشروعاً لشركة ميتا تتجاوز قيمته مليار دولار، رغم حصوله على الموافقات اللازمة.‏

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وقالت أليشا لانغ، إحدى أبرز الناشطات في الحملة، إن سكان المدينة يريدون الحفاظ على ‏طابعها الزراعي ومواردها المحلية، معتبرة أن مراكز البيانات لا توفر عدداً كبيراً من فرص ‏العمل بعد اكتمال بنائها، مقارنة بتأثيراتها المحتملة على الأراضي والموارد.‏

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وامتدت المعارضة إلى مدينة أوتاوا القريبة من مدينة كانساس سيتي، حيث صوت السكان ‏بأغلبية كبيرة لصالح حظر مراكز البيانات الضخمة، وسط مخاوف من ‏الأضرار البيئية ‏واستهلاك الموارد الطبيعية.‏ ‏

وفي مدينة جينسفيل بولاية ويسكونسن، شهدت القضية تحركات مماثلة، بعدما قرر مجلس ‏المدينة في حزيران الماضي عدم تمديد خطاب نوايا غير ملزم مع شركة فيريديان بشأن مشروع ‏لإنشاء مركز بيانات بقيمة 8 مليارات دولار في موقع مصنع سابق لشركة جنرال موتورز، ثم ‏أقر المجلس وقفاً مؤقتاً لمشروعات مراكز البيانات لمدة عام.‏

وصوّت سكان المدينة لاحقاً لمصلحة فرض قيود إضافية، تقضي بعرض المشروعات الكبيرة ‏المزمع إقامتها في الموقع السابق للمصنع على استفتاء شعبي للحصول على موافقة السكان.‏

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وبحسب شركة ريدبد كونسالتينغ، أُقر أكثر من ثلاثة عشر إجراءً محلياً جديداً لتشديد القواعد ‏المنظمة لمراكز البيانات، لتنضم إلى قيود سبق أن فرضتها نحو 600 جهة محلية في الولايات ‏المتحدة، وفق بيانات شركة إلكتريك تشويس.‏

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وتستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها “ميتا” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون”، ‏مليارات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الذكاء ‏الاصطناعي والحوسبة السحابية.‏