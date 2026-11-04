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بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني

2L7A8811 بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
هيئة الاستثمار السورية والوفد ‌‏الاقتصادي الصيني يناقشان الفرص الاستثمارية ‌‏المتاحة في المحافظات- دمشق- سانا

دمشق-سانا

بدأت اليوم الأربعاء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد ‌‏الاقتصادي الصيني في فندق فورسيزونز بدمشق، لمناقشة الفرص الاستثمارية ‌‏المتاحة في المحافظات، واستعراض المشاريع والقطاعات الواعدة، وبحث آفاق ‌‏التعاون والشراكة بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الملتقى السوري ‏الصيني للتنمية ‏الاقتصادية.‏

وبين مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، أن سوريا توفر بيئة استثمارية جاذبة تتسم بسرعة الإجراءات ووضوح الآليات، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة للمستثمرين، ويمكن للمستثمرين تأسيس شركاتهم في سوريا خلال 24 ساعة عبر الهيئة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل الأعمال.

ودعا رمضان الشركات الصينية إلى افتتاح مصانع في سوريا، مشيراً إلى أن خطوط الإنتاج المستقدمة من الصين ستحصل على إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمئة.

يتبع ..

350A1240 بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
2L7A8813 بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
350A1182 بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
350A1187 بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
350A1191 بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
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