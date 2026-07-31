البرلمان العربي والتعاون الخليجي يدينان استهداف سفينتين بميناء دمياط

القاهرة-الرياض-سانا

أدان البرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري، وأكدا دعمهما الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في بيان نُشِر، اليوم الجمعة، على موقعه الإلكتروني عن ” إدانته الشديدة لما تعرضت له جمهورية مصر العربية، من هجوم طائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط، ما أدى إلى اشتعال النيران بهما”.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان على موقعه: “أنّ هذه الأعمال والهجمات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكّد الجانبان “تضامنهما مع جمهورية مصر العربية ودعمهما لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها وحماية مقدراتها”.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري أعلنت أمس الأول: أن “ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية أصيبت في ميناء دمياط المصري”، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان أمس، أن الحريق الذي تعرضت له السفينتان كان نتيجة طائرة مسيّرة.