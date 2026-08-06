‏”المارينز” تجري تدريبات باستخدام مسيرات ‏FPV‏ لأول مرة في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا‏

أجرت قوات مشاة البحرية الأمريكية ” المارينز” أمس الأربعاء تدريبات بالذخيرة الحية ‏باستخدام المسيرات (‏FPV‏) في ميدان رودريغز للذخيرة الحية في مدينة بوتشيون بكوريا ‏الجنوبية، على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين ‏الكوريتين.‏

وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، أنّ الكتيبة الثالثة من فوج المشاة البحرية السابع نفّذت ‏ما مجموعه 6 ضربات باستخدام مسيرات ‏FPV، وأصابت جميعها الثكنات المؤقتة ‏المستخدمة كأهداف على بعد حوالي 900 متر، وذلك كجزء من برنامج التدريبات ‏البحرية الكورية.‏

وقال العقيد بيتر أنكيني، نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في كوريا: “الأمر كله ‏يتعلق بالجاهزية المشتركة، والفرصة التي تمنحها هذه التدريبات لمشاة البحرية للقدوم إلى ‏شبه الجزيرة الكورية، وهي منطقة محتملة قد يُطلب منا التدخل فيها، ما يتيح لنا نشر ‏القوات على الأرض وإظهار هذه القدرات في تضاريس يمكننا العمل ضمن نطاقها”.‏

فيما أشار مسؤول في قوات المارينز إلى أنّ هذه التدريبات تمت بالتنسيق مع الفيلق ‏الخامس التابع للجيش الكوري الجنوبي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إظهار الجاهزية ‏الدفاعية المشتركة القوية بين الحليفين.‏

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها مشاة البحرية الأمريكية عن تدريبات بالذخيرة ‏الحية باستخدام مسيرات ‏FPV‏ في شبه الجزيرة الكورية، وهذه المسيرات قادرة على ‏حمل أحد أنواع الحمولات الثلاث، المضادة للدروع، والمضادة للمعدات، والمضادة ‏للأفراد؛ وذلك حسب الغرض من المهمة.‏

ويُتحكم في مسيرات ‏FPV، التي أثبتت أنها واحدة من أكثر الأسلحة فاعلية في الحرب ‏الروسية-الأوكرانية، بواسطة أفراد على الأرض يرتدون نظارات وتعمل بطريقة التدمير ‏عن طريق الاصطدام بالهدف.‏

وتتميز مسيرة “نيروس آرتشر” من منظمة ‏FPV‏ بمدى أقصى يبلغ 25 كيلومتراً، ‏وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، والقدرة على حمل ما يصل إلى 3 ‏كيلوغرامات، ويُقال إن سلاحها المضاد للدبابات قادر على اختراق 100 مليمتر من ‏دروع الدبابات التقليدية.‏