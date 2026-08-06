‏”المارينز” تجري تدريبات باستخدام مسيرات ‏FPV‏ لأول مرة في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا
أجرت قوات مشاة البحرية الأمريكية ” المارينز” أمس الأربعاء تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام المسيرات (FPV) في ميدان رودريغز للذخيرة الحية في مدينة بوتشيون بكوريا الجنوبية، على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، أنّ الكتيبة الثالثة من فوج المشاة البحرية السابع نفّذت ما مجموعه 6 ضربات باستخدام مسيرات FPV، وأصابت جميعها الثكنات المؤقتة المستخدمة كأهداف على بعد حوالي 900 متر، وذلك كجزء من برنامج التدريبات البحرية الكورية.
وقال العقيد بيتر أنكيني، نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في كوريا: “الأمر كله يتعلق بالجاهزية المشتركة، والفرصة التي تمنحها هذه التدريبات لمشاة البحرية للقدوم إلى شبه الجزيرة الكورية، وهي منطقة محتملة قد يُطلب منا التدخل فيها، ما يتيح لنا نشر القوات على الأرض وإظهار هذه القدرات في تضاريس يمكننا العمل ضمن نطاقها”.
فيما أشار مسؤول في قوات المارينز إلى أنّ هذه التدريبات تمت بالتنسيق مع الفيلق الخامس التابع للجيش الكوري الجنوبي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إظهار الجاهزية الدفاعية المشتركة القوية بين الحليفين.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها مشاة البحرية الأمريكية عن تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام مسيرات FPV في شبه الجزيرة الكورية، وهذه المسيرات قادرة على حمل أحد أنواع الحمولات الثلاث، المضادة للدروع، والمضادة للمعدات، والمضادة للأفراد؛ وذلك حسب الغرض من المهمة.
ويُتحكم في مسيرات FPV، التي أثبتت أنها واحدة من أكثر الأسلحة فاعلية في الحرب الروسية-الأوكرانية، بواسطة أفراد على الأرض يرتدون نظارات وتعمل بطريقة التدمير عن طريق الاصطدام بالهدف.
وتتميز مسيرة “نيروس آرتشر” من منظمة FPV بمدى أقصى يبلغ 25 كيلومتراً، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، والقدرة على حمل ما يصل إلى 3 كيلوغرامات، ويُقال إن سلاحها المضاد للدبابات قادر على اختراق 100 مليمتر من دروع الدبابات التقليدية.