إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال 23 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل 23 اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وداهم جنود الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول شمالها وبلدتي عرابة في جنين ودير أبو مشعل في رام الله ومخيمات عقبة جبر في أريحا وبلاطة والعين في نابلس واعتقلوا 23 فلسطينياً.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 10 آلاف و800 أسير، مبينة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، ولا يشمل المعتقلين من قطاع غزة والمحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يتكتم الاحتلال على أعدادهم.