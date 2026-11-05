مباحثات سورية إيطالية لتعزيز العمل الجمركي وتطوير العلاقات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الجمركية واللوجستية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد في مقرها بدمشق، تناول مستجدات العمل الجمركي في سوريا، والتشريعات والإجراءات الجديدة الهادفة إلى تنظيم حركة التجارة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الجمركية من خلال برامج التدريب والتأهيل الفني.

واستعرض بدوي المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والموانئ البحرية، والتحسينات التي شهدتها المرافئ السورية على صعيد الحركة التشغيلية ومناولة البضائع والحاويات، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز طاقتها الاستيعابية وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وأكد الجانبان أهمية الموقع الجغرافي لسوريا بوصفه ممراً حيوياً لحركة التجارة والترانزيت بين أوروبا ودول المنطقة، والفرص المتاحة لتعزيز الربط التجاري واللوجستي، فضلاً عن استعراض مشاريع تأهيل المنافذ الحدودية، وخطط تطوير قدرات قوات خفر السواحل السورية وتعزيز السلامة والأمن البحري.

وأكد بدوي حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تحديث الأنظمة الجمركية وتطوير الموانئ والمنافذ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

بدوره، أبدى السفير الإيطالي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات التدريب الجمركي وتطوير القدرات المؤسسية، بما دعم فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وصلت إلى مرفأ اللاذقية في الـ 4 من تشرين الأول لعام 2025، باخرة إيطالية محمّلة بالسيارات والآليات والمعدات الثقيلة، في استئناف للخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد توقفه منذ بداية فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا بسبب جرائم النظام البائد.