رونالدو.. أرقام قياسية في مسيرة دولية امتدت أكثر من 23 عاماً

لشبونة-سانا
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دولياً، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 23 عاماً، سجل خلالها 146 هدفاً في 234 مباراة مع منتخب بلاده، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف الدولية على مستوى منتخبات الرجال، وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبدأ رونالدو مشواره الدولي في آب 2003، عندما خاض مباراته الأولى مع المنتخب البرتغالي أمام كازاخستان، قبل أن يشارك في بطولة كأس أوروبا 2004 التي استضافتها البرتغال، ووصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية.
وشارك رونالدو في ست نسخ من بطولة كأس أوروبا أعوام 2004 و2008 و2012 و2016 و2020 و2024، وخاض 30 مباراة في النهائيات، سجل خلالها 14 هدفاً، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة وتهديفاً في تاريخ البطولة، وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
كما شارك في ستّ نسخ من نهائيات كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026، وسجل خلالها 11 هدفاً، ليصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة، فيما كان المركز الرابع في نسخة 2006 أفضل إنجاز له مع المنتخب البرتغالي.
وحقق رونالدو مع المنتخب البرتغالي ثلاثة ألقاب كبرى، هي بطولة كأس أوروبا عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية في نسختي 2019 و2025، وكان قائداً للمنتخب خلال هذه الإنجازات.
وعلى صعيد التصفيات، يتصدر رونالدو قائمة الهدّافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفاً، كما يتصدر قائمة هدافي تصفيات كأس أوروبا بالرصيد ذاته، وفقاً لبيانات ”يويفا”.
ومن المقرر أن يختتم رونالدو مشواره الدولي بعد فترة التوقف الدولية في تشرين الثاني الجاري، على أن يواصل مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي.