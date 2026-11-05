رونالدو.. أرقام قياسية في مسيرة دولية امتدت أكثر من 23 عاماً

لشبونة-سانا

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دولياً، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 23 ‏عاماً، سجل خلالها 146 هدفاً في 234 مباراة مع منتخب بلاده، ليصبح صاحب الرقم القياسي ‏في عدد المشاركات والأهداف الدولية على مستوى منتخبات الرجال، وفقاً للاتحاد الدولي لكرة ‏القدم (فيفا).‏

وبدأ رونالدو مشواره الدولي في آب 2003، عندما خاض مباراته الأولى مع المنتخب البرتغالي ‏أمام كازاخستان، قبل أن يشارك في بطولة كأس أوروبا 2004 التي استضافتها البرتغال، ‏ووصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية.‏

وشارك رونالدو في ست نسخ من بطولة كأس أوروبا أعوام 2004 و2008 و2012 و2016 ‏و2020 و2024، وخاض 30 مباراة في النهائيات، سجل خلالها 14 هدفاً، ليصبح أكثر ‏اللاعبين مشاركة وتهديفاً في تاريخ البطولة، وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).‏

كما شارك في ستّ نسخ من نهائيات كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 ‏و2022 و2026، وسجل خلالها 11 هدفاً، ليصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة ‏من البطولة، فيما كان المركز الرابع في نسخة 2006 أفضل إنجاز له مع المنتخب البرتغالي.‏

وحقق رونالدو مع المنتخب البرتغالي ثلاثة ألقاب كبرى، هي بطولة كأس أوروبا عام 2016، ‏ودوري الأمم الأوروبية في نسختي 2019 و2025، وكان قائداً للمنتخب خلال هذه الإنجازات.‏

وعلى صعيد التصفيات، يتصدر رونالدو قائمة الهدّافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم ‏برصيد 41 هدفاً، كما يتصدر قائمة هدافي تصفيات كأس أوروبا بالرصيد ذاته، وفقاً لبيانات ‌‏”يويفا”.‏

ومن المقرر أن يختتم رونالدو مشواره الدولي بعد فترة التوقف الدولية في تشرين الثاني الجاري، ‏على أن يواصل مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي.‏