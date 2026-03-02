ترامب: العمليات القتالية في إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن العمليات القتالية في إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله في مقطع فيديو نشره على منصة (تروث سوشال) الأحد: إن ثلاثة جنود أمريكيين لقوا حتفهم، مشيراً إلى أن من المرجح سقوط المزيد من القتلى والمصابين الأمريكيين، ومتوعداً بالثأر للقتلى الأمريكيين.

وأضاف: “العمليات القتالية مستمرة الآن بكامل قوتها، وستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا، لدينا أهداف قوية”.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان وغيرهم.

وردت إيران بضربات صاروخية على إسرائيلكما اعتدت على عدد من دول الخليج العربي والأردن، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين في عدد منها.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح بالغة من دون تحديد هويات القتلى أو أماكن وجودهم.