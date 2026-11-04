من الطاقة إلى الغذاء.. موجة تضخم عالمية تمتد إلى 2027‏

دمشق-سانا‏

تتجه أسواق السلع العالمية نحو مرحلة جديدة من الضغوط السعرية، مع اتساع ‏تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والتجارة، وتزايد المخاطر ‏التي تواجه الإنتاج الزراعي بفعل اضطرابات الشحن والتغيرات المناخية، في وقت ‏تستعد فيه شركات عالمية لرفع أسعار منتجاتها مجدداً خلال عام 2027، وسط تراجع ‏القدرة الشرائية للمستهلكين.‏

وتكشف توقعات البنك الدولي، الصادرة في 28 تشرين الأول الماضي، عن اتساع ‏نطاق الصدمة التي تتعرض لها الأسواق، إذ يرجح ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة ‌‏23 بالمئة خلال عام 2026، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 32 بالمئة، في ‏انعكاس لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط واستنزاف مخزونات النفط العالمية، ‏وفق تقرير “آفاق أسواق السلع الأولية” الصادر عن البنك.‏

ولا تقتصر تداعيات هذه التطورات على أسواق النفط ومشتقاته، بل تمتد إلى الغذاء ‏والأسمدة والمعادن، ما يضع الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية أمام تحديات ‏إضافية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم وتأمين احتياجات الأسواق.‏

الطاقة.. نقطة انطلاق موجة التضخم

يرجح البنك الدولي ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل خلال العام ‏الجاري، مقارنة بـ69 دولاراً في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولاراً في عام ‌‏2027، مع افتراض عدم حدوث تصعيد كبير في النزاعات التي تؤثر على إمدادات ‏السلع العالمية.‏

ويأتي هذا التحول بعد ثلاثة أعوام من انخفاض أسعار الطاقة، فيما يتوقع البنك تراجع ‏المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.2 بالمئة خلال عام 2026، وهو أكبر انخفاض ‏منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي عام 2020.‏

وفي المقابل، يرجح انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة 2.5 بالمئة، في ثالث ‏أكبر انكماش سنوي مسجل بعد عامي 2020 و1980، نتيجة تأثير ارتفاع الأسعار ‏في الطلب، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء، ولا سيما في الصين.‏

ولا يعني تراجع الاستهلاك بالضرورة انحسار الضغوط على الأسواق، إذ يشير البنك ‏إلى أن الإنتاج سيظل دون الاستهلاك، ما يفرض مزيداً من السحب من المخزونات ‏النفطية، ويجعل الأسواق أكثر عرضة لاضطرابات جديدة في الإمدادات.‏

وتحذر التقديرات من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الأضرار التي ‏تطال البنية التحتية النفطية الروسية قد يدفعان الأسعار إلى مستويات أعلى من ‏التوقعات الأساسية، مرجحة أن يبلغ متوسط سعر برنت 105 دولارات للبرميل في ‏سيناريو سلبي تتفاقم فيه المخاطر.‏

وترى الباحثة والخبيرة في السياسة الاقتصادية إيناس عابورة، في حديث لـ سانا، أن ‏العالم يواجه احتمال موجة تضخمية جديدة، لا تقتصر خطورتها على ارتفاع أسعار ‏الطاقة، بل تكمن في انتقال هذه الزيادة إلى كامل منظومة الإنتاج والتوريد، وخصوصاً ‏إذا تزامنت مع استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية واضطراب إمدادات النفط ‏والغاز وخطوط الملاحة الدولية.‏

وأوضحت عابورة أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود المستخدمين في المصانع، ‏وزيادة أسعار الأسمدة والري، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخزين والتوزيع، ‏تشكل قنوات أساسية لانتقال الضغوط السعرية إلى المستهلكين، مشيرة إلى أن سرعة ‏هذا الانتقال وحجمه يتوقفان على المخزونات والعقود السابقة وأسعار صرف العملات ‏ومستوى المنافسة في الأسواق.‏

الغذاء.. تداعيات تتجاوز أسعار النفط

وتمتد آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى القطاع الزراعي، مع زيادة تكاليف الوقود ‏والأسمدة والنقل، بالتزامن مع اضطراب شحنات الحبوب ومخاطر ظاهرة “إل نينيو”، ‏التي تتمثل في ارتفاع غير معتاد لدرجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ ‏الاستوائي، وتؤثر في أنماط الطقس العالمية، بما قد يؤدي إلى موجات جفاف أو ‏فيضانات واضطرابات في الإنتاج الزراعي بمناطق مختلفة من العالم.‏

ويتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 10 بالمئة خلال عام 2026، ‏و7 بالمئة إضافية في عام 2027، بزيادة تراكمية تبلغ 18 بالمئة خلال العامين، بينما ‏يرجح ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14 بالمئة هذا العام، بعد الزيادة الحادة التي شهدتها ‏أسعار اليوريا في بدايته.‏

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على استيراد الغذاء ‏ومدخلات الإنتاج الزراعي، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة ‏والشحن إلى زيادة الأعباء على المزارعين، قبل أن تنعكس تدريجياً على أسعار ‏المنتجات النهائية.‏

ويحذر البنك من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة أكثر من المتوقع، مع تعطل شحنات ‏الحبوب في البحر الأسود وظاهرة “إل نينيو” شديدة القوة، قد يقود إلى أزمة غذائية ‏تدفع مزيداً من السكان نحو الفقر المدقع.‏

وفي هذا السيناريو، قد ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12 بالمئة فوق المستوى ‏المتوقع في التقديرات الأساسية، لتتجاوز مستوياتها المسجلة عام 2022.‏

وأشارت عابورة إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه التطورات قد تكون أشد في سوريا، ‏نتيجة الاعتماد على الاستيراد ومحدودية الإنتاج المحلي وهشاشة البنية التحتية للطاقة، ‏فضلاً عن تحديات سعر الصرف والقدرة الشرائية، لافتة إلى أن تحسن الظروف ‏السياسية والاقتصادية وفتح قنوات التجارة والاستثمار قد يخفف بعض الضغوط، لكنه ‏لن يلغي التأثر بالأسعار العالمية.‏

الشركات تستعد لتمرير التكاليف إلى المستهلكين

وتتزامن توقعات البنك الدولي مع مؤشرات متزايدة على انتقال الضغوط من أسواق ‏المواد الأولية إلى أسعار السلع الاستهلاكية، بعدما حذرت شركات عالمية من احتمال ‏إقرار زيادات جديدة في أسعار منتجاتها خلال العام المقبل.‏

ونقلت وكالة رويترز عن شركة يونيليفر البريطانية، الأربعاء 28 تشرين الأول، أن ‏زيادات الأسعار خلال عام 2027 ستكون أعلى من متوسط الزيادات المسجلة في عام ‌‏2026، في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والشحن المرتبطة بالحرب.‏

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرناندو فرنانديز: إن المجموعة تتوقع تسارع وتيرة رفع ‏الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري والعام المقبل، مع استمرار الموازنة بين ‏تعويض ارتفاع التكاليف والحفاظ على حجم المبيعات.‏

وأشارت رويترز أيضاً إلى أن شركات كوكاكولا وبروكتر آند غامبل ونستله وريكيت ‏تواجه ضغوطاً مماثلة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، رغم استمرار حذر ‏المستهلكين في الإنفاق بعد موجات الغلاء السابقة.‏

وتواجه هذه الشركات معادلة صعبة، تتمثل في تمرير جزء من التكاليف الإضافية إلى ‏المستهلكين من دون التسبب في تراجع أكبر في الطلب، ولا سيما أن قطاعات واسعة ‏من الأسر اتجهت خلال السنوات الماضية إلى المنتجات الأقل سعراً والعلامات ‏التجارية الخاصة بالمتاجر.‏

وأوضحت عابورة أن قدرة الشركات على تمرير الزيادات لم تعد مطلقة، بل باتت ‏مقيدة بتراجع القدرة الشرائية واشتداد المنافسة وتغير أنماط الاستهلاك، إذ قد تلجأ إلى ‏تقديم أحجام أصغر أو عروض ترويجية أو منتجات اقتصادية، بدلاً من رفع الأسعار ‏بصورة مباشرة.‏

وأضافت أن استمرار تحميل المستهلكين التكاليف المتزايدة قد يؤدي إلى تراجع ‏الاستهلاك، وخصوصاً لدى الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، بما ينعكس على مبيعات ‏الشركات، ثم على الإنتاج والاستثمار والتوظيف، محذرة من مخاطر التضخم ‏المصحوب بتباطؤ النمو، في حال تزامن ارتفاع الأسعار مع ضعف الطلب والنشاط ‏الاقتصادي.‏

ولا يعني تراجع أسعار النفط المتوقع في عام 2027 بالضرورة انخفاض أسعار السلع ‏الاستهلاكية بالوتيرة نفسها، إذ أوضحت عابورة أن الشركات تحتاج إلى وقت قبل أن ‏ينعكس انخفاض النفط على تكاليف الإنتاج، بسبب العقود طويلة الأجل والمخزونات ‏التي جرى شراؤها بأسعار مرتفعة، فضلاً عن استمرار تكاليف الشحن والتأمين ‏والمواد الخام والتمويل.‏

وحذرت الخبيرة الاقتصادية من أن التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما المخاطر ‏التي تواجه مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، قد تزيد الضغوط على أسواق ‏الطاقة والتجارة الدولية، وترفع تكاليف التأمين والشحن، فضلاً عن اضطراب سلاسل ‏الإمداد، ما يجعل مسار الأسعار العالمية خلال العام المقبل مرتبطاً بتطورات ‏الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب قدرة الشركات والأسواق على استيعاب التكاليف ‏المتزايدة.‏

وتضع هذه التوترات الاقتصاد العالمي أمام اختبار جديد، في ظل استمرار اضطرابات ‏الطاقة والتجارة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ لا تضمن أي تراجعات محتملة في أسعار ‏النفط انحسار موجة الغلاء بالوتيرة نفسها، مع بقاء تكاليف الشحن والتأمين والمواد ‏الخام مرتفعة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد سلاسل الإمداد.‏

ويظل مسار التضخم خلال عام 2027 مرهوناً بتطورات الأسواق وقدرتها على ‏تجاوز الصدمات المتراكمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، ‏وتتراجع فيه هوامش الشركات للموازنة بين تكاليف الإنتاج وحجم الطلب، ما يضع ‏النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة أمام تحديات إضافية.‏