دمشق-سانا‏

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أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن الصناعة السورية بدأت ‏تستعيد عافيتها خلال العامين الماضيين، مع عودة عدد من الصناعيين الذين كانوا ‏يعملون خارج البلاد، وإعادة تنظيم عدد من المنشآت الصناعية أوضاعها وخطوط ‏إنتاجها بما يتلاءم مع متطلبات السوق.‏

وأوضح المولوي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي ‏ودخول منتجات مستوردة من عدة دول أوجدت تحديات أمام الصناعة المحلية، إلا أن ‏المنشآت الصناعية بدأت بالتكيّف مع متغيرات السوق، من خلال إعادة هيكلة أعمالها ‏وتطوير آليات الإنتاج، ما يمكنها من مواجهة المنافسة والحفاظ على حضور المنتج ‏السوري.‏

تعرفة جمركية متوازنة

وأشار رئيس غرفة الصناعة إلى أن الجهود تتركز حالياً على تحقيق التوازن في ‏التعرفة الجمركية، والعمل على تخفيض رسوم استيراد المواد الأولية إلى مستويات ‏قريبة من الصفر، أو إعفائها منها، بالتوازي مع دراسة كل منتج مستورد على حدة، ما يضمن حماية الإنتاج الوطني دون الإخلال بمتطلبات السوق واحتياجاته.‏

ولفت المولوي إلى وجود تعاون مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، للوصول إلى تعرفة جمركية متوازنة، مبيناً أن بعض التعديلات التي أُدخلت ‏على الرسوم لاقت قبولاً لدى شريحة من الصناعيين، في حين لا تزال قطاعات أخرى ‏تطالب بمراجعة رسوم المنتجات الجاهزة المستوردة ورفعها، ما يوفّر ظروفاً أكثر ‏ملاءمة لاستمرار الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.‏

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وبيّن أن الغرفة تشارك في تعديل عدد من القوانين التي تهم القطاعين الصناعي ‏والتجاري، ومنها المرسوم رقم 8 لعام 2021، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة تمهيداً ‏لاستكماله وعرضه على مجلس الشعب، إضافة إلى العمل على قانون العمل بما يسهم ‏في تحفيز الاستثمار والصناعة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون العلامات ‏التجارية من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض وتشارك الغرفة فيها.‏‏

25 تجمعاً صناعياً في ريف دمشق

قال المولوي: إن محافظة ريف دمشق وحدها تضم أكثر من 25 تجمعاً صناعياً، ‏تتوزع فيها صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد ‏مخططات صناعية لهذه التجمعات، وتحويلها إلى مناطق صناعية مصدقة، ما يوفّر ‏للصناعيين الاستقرار والأمان والاستمرارية في العمل.

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وأضاف إن العمل جارٍ لإعداد مخططات تنظيمية لهذه التجمعات، تمهيداً لتحويلها إلى ‏مناطق صناعية معتمدة، ما يسهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة للمنشآت، ويضمن ‏استمرارية عملها وتطوير نشاطها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية.‏

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وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، على دعم الصناعيين، ‏وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، ‏كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات ‏السورية محلياً وخارجياً.‏