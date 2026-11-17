دمشق-سانا
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن الصناعة السورية بدأت تستعيد عافيتها خلال العامين الماضيين، مع عودة عدد من الصناعيين الذين كانوا يعملون خارج البلاد، وإعادة تنظيم عدد من المنشآت الصناعية أوضاعها وخطوط إنتاجها بما يتلاءم مع متطلبات السوق.
وأوضح المولوي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي ودخول منتجات مستوردة من عدة دول أوجدت تحديات أمام الصناعة المحلية، إلا أن المنشآت الصناعية بدأت بالتكيّف مع متغيرات السوق، من خلال إعادة هيكلة أعمالها وتطوير آليات الإنتاج، ما يمكنها من مواجهة المنافسة والحفاظ على حضور المنتج السوري.
تعرفة جمركية متوازنة
وأشار رئيس غرفة الصناعة إلى أن الجهود تتركز حالياً على تحقيق التوازن في التعرفة الجمركية، والعمل على تخفيض رسوم استيراد المواد الأولية إلى مستويات قريبة من الصفر، أو إعفائها منها، بالتوازي مع دراسة كل منتج مستورد على حدة، ما يضمن حماية الإنتاج الوطني دون الإخلال بمتطلبات السوق واحتياجاته.
ولفت المولوي إلى وجود تعاون مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، للوصول إلى تعرفة جمركية متوازنة، مبيناً أن بعض التعديلات التي أُدخلت على الرسوم لاقت قبولاً لدى شريحة من الصناعيين، في حين لا تزال قطاعات أخرى تطالب بمراجعة رسوم المنتجات الجاهزة المستوردة ورفعها، ما يوفّر ظروفاً أكثر ملاءمة لاستمرار الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
وبيّن أن الغرفة تشارك في تعديل عدد من القوانين التي تهم القطاعين الصناعي والتجاري، ومنها المرسوم رقم 8 لعام 2021، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة تمهيداً لاستكماله وعرضه على مجلس الشعب، إضافة إلى العمل على قانون العمل بما يسهم في تحفيز الاستثمار والصناعة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون العلامات التجارية من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض وتشارك الغرفة فيها.
25 تجمعاً صناعياً في ريف دمشق
قال المولوي: إن محافظة ريف دمشق وحدها تضم أكثر من 25 تجمعاً صناعياً، تتوزع فيها صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد مخططات صناعية لهذه التجمعات، وتحويلها إلى مناطق صناعية مصدقة، ما يوفّر للصناعيين الاستقرار والأمان والاستمرارية في العمل.
وأضاف إن العمل جارٍ لإعداد مخططات تنظيمية لهذه التجمعات، تمهيداً لتحويلها إلى مناطق صناعية معتمدة، ما يسهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة للمنشآت، ويضمن استمرارية عملها وتطوير نشاطها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية.
وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، على دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.