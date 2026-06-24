البرلمان الأوروبي يقر مشروع اليورو الرقمي لتعزيز ‏السيادة المالية

بروكسل-سانا‏

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان ‏الأوروبي، أمس الثلاثاء على مشروع اليورو الرقمي، في ‏خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة المالية للاتحاد ‏الأوروبي وتقليص هيمنة أنظمة الدفع الأميركية على السوق‎.‎

وجاء في بيان للبنك المركزي الأوروبي، نقله موقع” يورو ‏نيوز”: نرحب باتفاق لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في ‏البرلمان الأوروبي على موقفها من حزمة العملة الموحدة، ‏والتي ستضمن حماية النقد باليورو بوصفه عملة قانونية، ‏وفي الوقت نفسه ستُسهم في رسم ملامح اليورو الرقمي‎”‎.

وبموجب المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ بيورو ‏رقمي في محفظة مخصصة، على أن يخضع ذلك لسقف ‏للحيازات لم يُحدَّد بعد‎.‎

وسيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت وخارجها، على أن ‏يوفر مستوى عالياً من الخصوصية، بحيث لا يستطيع البنك ‏المركزي الأوروبي التعرف مباشرة على هوية المستخدمين ‏من بيانات الدفع الخاصة بهم‎.‎

كما يتضمن المقترح أن يوفر البنك المركزي الأوروبي البنية ‏التحتية الأساسية، بينما تتولى البنوك التجارية ومقدمو خدمات ‏الدفع تقديم خدمات اليورو الرقمي للعملاء، وقد تحصل ‏المؤسسات المالية على تعويض مقابل مشاركتها في هذه ‏المنظومة، في حين سيدفع التجار رسوماً يُفترض أن تكون ‏أقل من الرسوم المفروضة حالياً على معاملات البطاقات‎.‎

ومن المتوقع أن يكرّس البرلمان الأوروبي موقف اللجنة خلال ‏تصويت في جلسة عامة تُعقد في ستراسبورغ في مطلع تموز ‏المقبل على أن تبدأ المفاوضات مع الدول الـ27 الأعضاء في ‏الاتحاد الأوروبي، مع سعي المشرعين إلى التوصل لاتفاق ‏نهائي قبل نهاية العام‎.‎

ويهدف مشروع اليورو الرقمي إلى تعزيز الاستقلالية ‏الاستراتيجية لأوروبا، فهو شكل رقمي من نقود البنك ‏المركزي، يصدره ويضمنه البنك المركزي الأوروبي، ‏ومصمم ليكمل استخدام النقد والخدمات المصرفية القائمة بدلاً ‏من أن يحل محلها‎.‎