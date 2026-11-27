عواصم-سانا

تواصلت الإدانات العربية والدولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت، اليوم الخميس، وسط تحذير من تهديدها لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضها الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في الكويت باستخدام الطائرات المسيّرة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أن غوتيريش أعرب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح عن تضامنه مع الكويت إزاء ما تتعرض له من اعتداءات.

البحرين: الاعتداءات خرق لمبادئ حسن الجوار

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وخرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

كما أكدت دعمها للإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء وفق اتفاقية الدفاع المشترك.

الجامعة العربية تحذر من تهديد استقرار المنطقة

بدورها، أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في الكويت وأسفر عن سقوط ضحايا، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت الجامعة من استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، لما تشكله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وجددت تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها، مؤكدة أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

البرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي

كما أدان البرلمان العربي الاعتداء الإيراني على الكويت، معتبراً أنه يمثل اعتداءً على أمن الدول العربية وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتجاوزاً للقواعد والمبادئ الناظمة للعلاقات بين الدول.

وأكد البرلمان، في بيان، أن استهداف المنشآت الحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، ويقوض فرص احتواء التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً من تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار هذه الاعتداءات.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على الكويت واستهداف أحد مواقعها الحيوية.

وشدد البديوي على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية ضد الكويت ومنشآتها الحيوية وتعريض المدنيين للخطر يمثل تصعيداً خطيراً وغير مقبول، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات.

وجدد التأكيد على التضامن الكامل مع الكويت، ودعم حقها المشروع في الدفاع عن نفسها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أدانت الهجوم الإيراني بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مواقع حيوية في البلاد، وأعلنت مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها، ومشددة على احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس.