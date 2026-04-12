استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب، في السوق السورية اليوم الأحد، على السعر الذي سجلته أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16900 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة جديدة شراءً.

كما استقرت الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4748 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.