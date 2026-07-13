الذهب يهبط 3% بعد إعلان الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب في التداولات العالمية اليوم الإثنين بنسبة 3 بالمئة، عقب الإعلان الأمريكي عن إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم وزاد من احتمالات إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وذكرت رويترز، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى 3996.76 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مطلع تموز الجاري، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب القادم بنسبة 2.6 بالمئة لتستقر عند 4005.7 دولارات.

وفي سوق المعادن الثمينة الأخرى، انسحب الانخفاض على الفضة في المعاملات الفورية التي تراجعت بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 57.55 دولاراً للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 1.7 بالمئة مسجلاً 1599.47 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 1249.70 دولاراً.

وجاء هذا التراجع الحاد في أسعار المعدن الأصفر بالتزامن مع انتعاش أسواق النفط العالمية، جراء التصعيد الأمريكي الأخير في منطقة الشرق الأوسط، ما عزز الضغوط على الذهب، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.