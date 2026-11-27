دمشق-سانا



التقى رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، وعدد من أعضاء المجلس، وفداً من أهالي محافظة القنيطرة، حيث استمعوا إلى مطالبهم ومناشداتهم بشأن المعتقلين خلال توغلات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة.



وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن المجتمعين أكدوا خلال اللقاء أهمية وحدة الأراضي السورية ومتابعة هذه القضايا، والعمل على إيصال مطالب الأهالي إلى الجهات المعنية.



وشهدت عدة محافظات سورية في 23 تشرين الأول الماضي وقفات احتجاجية تنديداً بالتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية على محافظتي القنيطرة ودرعا، بمشاركة أهالٍ وذوي معتقلين لدى قوات الاحتلال، طالبوا خلالها بوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم.



وكان وفد من أعضاء مجلس الشعب زار في الثاني من تشرين الثاني الجاري، محافظة القنيطرة، بهدف مناقشة سبل العمل المشترك لتطوير المجتمع المحلي، ‏والوقوف على الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظة.‏