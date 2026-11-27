باريس-سانا



أعلنت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف منصتها “إيه إف بي فوروم” المخصصة للمشتركين، مساء أمس، ما دفع إدارتها إلى تعطيل المنصة مؤقتاً كإجراء احترازي، فيما تتواصل التحقيقات الفنية لكشف ملابسات الهجوم وتحديد الجهات المسؤولة عنه.



وذكرت الوكالة أن الهجوم “بدأ عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت باريس”، موضحةً أن فرقها التقنية عزلت المنصة فور رصد الاختراق لحمايتها، وأنها توفر للمشتركين بدائل للوصول إلى المحتوى وتنزيله.



وأضافت أن التحقيقات التقنية لا تزال جارية بمساعدة خبراء من خارجها، مشيرة إلى عدم توافر أي معلومات حتى الآن بشأن هوية منفذي الهجوم.



ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات وشركات فرنسية، سواء بغرض سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات الرقمية، وسط تنامي المخاوف من مخاطر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الرقمية وقطاعات الإعلام والخدمات العامة.