انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. أعباء المعيشة وتداعيات الحرب في حسابات ‏الناخبين

واشنطن-سانا‏

تتصدر تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع إيران اهتمامات الناخبين الأمريكيين مع ‏انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ظل تراجع مستويات الرضا عن ‏الأداء الاقتصادي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وتصاعد المخاوف من انعكاس ‏السياسات الخارجية على الأسعار والقدرة الشرائية، ما يجعل الأعباء الاقتصادية وتكلفة ‏السياسة الخارجية من أبرز العوامل الحاضرة في الحسابات الانتخابية.‏

وتجري الانتخابات في وقت يواجه فيه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة على خلفية ‏ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تحتل أسعار الوقود والطاقة حيزاً متنامياً في النقاش ‏الانتخابي، بالتوازي مع تساؤلات بشأن قدرة الإدارة على الوفاء بوعودها الاقتصادية، ‏والحد من الأعباء التي تتحملها الأسر الأمريكية.‏

وأظهر استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز “نورك” لأبحاث الشؤون العامة، ‏ونشر في تشرين الأول الماضي، أن نسبة الموافقين على طريقة تعامل ترامب مع تكلفة ‏المعيشة لا تتجاوز 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة الرضا عن أدائه الاقتصادي 26 ‏بالمئة، في مؤشرات تعكس اتساع الفجوة بين الخطاب الاقتصادي للإدارة وتقييم ‏شريحة واسعة من الناخبين لواقعهم المعيشي.‏

ويؤكد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث ونُشرت نتائجه أيضاً الشهر الماضي، ‏مركزية الملف الاقتصادي في خيارات الناخبين، إذ اعتبر 84 بالمئة من المشاركين أن ‏الاقتصاد يشكل عاملاً مهماً جداً في تحديد اتجاه تصويتهم، فيما رأى 65 بالمئة أن ‏السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. ‏

وتكتسب هذه المؤشرات دلالة إضافية مع اتساع القلق من أسعار الغذاء والطاقة ‏والسكن، وهي تكاليف تمس الحياة اليومية للأسر الأمريكية، ولا تقتصر على قاعدة ‏انتخابية أو حزبية بعينها.‏

وفي تقرير نشرته رويترز قبيل الانتخابات، برزت حالة الاستياء من الوضع الاقتصادي ‏رغم تسجيل مؤشرات نمو وتراجع نسبي في البطالة، إذ لا تنعكس هذه المؤشرات ‏بالضرورة على شعور الأسر بتحسن أوضاعها، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع ‏والخدمات.‏

ويعكس ذلك اتساع الفجوة بين الأداء الاقتصادي الإجمالي والتجربة اليومية ‏للمستهلكين، التي تتأثر مباشرة بتكاليف الغذاء والوقود والسكن.‏

الحرب في الشرق الأوسط تضيف أعباء إلى الاقتصاد

وتزيد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية من تعقيد المشهد الاقتصادي، مع تأثر أسواق ‏الطاقة وإمدادات النفط.‏

وأشار مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي متخصص في السياسة ‏الخارجية والعلاقات الدولية، إلى أن الحرب وأسعار الطاقة والتجارة والهجرة أصبحت ‏من العوامل المؤثرة في توجهات الناخبين، فيما ربطت بلومبرغ بين اضطراب إمدادات ‏النفط وارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف التدفئة.‏

كما أن التكلفة المالية المباشرة للحرب حاضرة في النقاش الانتخابي أيضاً، حيث قدرت ‏وزارة الدفاع الأمريكية، وفق أرقام حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، الإنفاق المرتبط ‏بالحرب بنحو 47.1 مليار دولار حتى 16 تشرين الأول، بزيادة قدرها 3.5 مليارات ‏دولار منذ مطلع أيلول، عندما بلغ التقدير نحو 43.6 مليار دولار.‏

وفي هذا السياق، لا ينفصل تقييم السياسة الخارجية عن الحسابات الاقتصادية ‏للناخب، ولا سيما حين تتحول التطورات العسكرية إلى أعباء ملموسة على ميزانية ‏الأسرة.‏

وأوضح مجلس العلاقات الخارجية إلى أن نتائج الانتخابات يمكن أن تؤثر أيضاً في ‏قدرة الكونغرس على ممارسة الرقابة على الإنفاق العسكري، في حال تغيرت موازين ‏القوى داخل المجلسين.‏

التصويت يعكس تقييماً لأداء الإدارة

أظهر استطلاع أجرته فاينانشال تايمز بالتعاون مع “فوكال داتا”، أن نحو 70 بالمئة ‏من المشاركين في الانتخابات لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع التضخم ‏وتكاليف المعيشة، مع ارتفاع النسبة إلى 77 بالمئة بين الناخبين المستقلين، فيما تقدم ‏الديمقراطيون على الجمهوريين في تقييم الناخبين لقدرتهم على التعامل مع التضخم.‏

لكن هذه المؤشرات لا تعني أن نتائج الانتخابات محسومة، إذ تتداخل معها عوامل ‏أخرى، من بينها توزيع المقاعد والتنافس المحلي في الولايات والدوائر، ومدى قدرة ‏المرشحين على حشد قواعدهم الانتخابية، كما أن عدم الرضا عن أداء الإدارة لا يترجم ‏تلقائياً إلى تأييد كامل للبديل السياسي المطروح.‏