الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ‏ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على ‏منصة إكس: “إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏المنطقة الجنوبية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في ‏المنطقة الشرقية بالسعودية، كما دمر 50 هدفاً لميليشيا الحوثي في اليمن، بينها منصة ‏لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحديدة.‏