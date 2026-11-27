الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة إكس: “إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية بالسعودية، كما دمر 50 هدفاً لميليشيا الحوثي في اليمن، بينها منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحديدة.