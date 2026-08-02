تصادم مروحيتين خلال عمليات إخماد حريق ضخم غرب أثينا



أثينا-سانا



أعلنت السلطات اليونانية تصادم مروحيتين خلال عمليات مكافحة حريق ضخم غرب العاصمة أثينا، وفقدان أفراد طاقميهما.



ونقلت صحيفة إي كاثيميريني عن جهاز الإطفاء، أن المروحيتين اصطدمتا أثناء تنفيذ عملية إخماد في منطقة بساثا، لتبدأ فوراً عمليات بحث وإنقاذ للعثور على الطاقمين، حيث عُثر على طياري إحدى المروحيتين، بينما تتواصل عمليات البحث عن الطاقم الآخر.



ووفق جهاز الإطفاء، يكافح نحو 500 عنصر الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال غرب أثينا.



وحذّر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن البلاد تواجه ظروفاً جوية قاسية ورياحاً بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، مؤكداً أن قوة الرياح تجعل تشغيل الطائرات في بعض الأحيان غير آمن، وأن شدة الظواهر الجوية قد تتجاوز أي قدرة تشغيلية أو تخطيط بشري.



وتواجه اليونان موجة واسعة من حرائق الغابات أتت على أكثر من 12 ألف هكتار ‏من الغابات والأراضي الزراعية، واقتربت من العاصمة لمسافة 35 كيلومتراً، ما دفع ‏السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من عشرات البلدات المتضررة.‏

