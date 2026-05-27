حجاج بيت الله الحرام يواصلون مناسكهم في منى ويرمون جمرة العقبة

image 2026 05 27 19 08 28 حجاج بيت الله الحرام يواصلون مناسكهم في منى ويرمون جمرة العقبة

مكة المكرمة-سانا

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق، مع توفير جميع الإمكانات البشرية والآلية، ما أسهم في تيسير تنقلهم بين المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأربعاء أن الحجاج أتموا رمي جمرة العقبة مهللين ومكبرين، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم.

واتسمت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى بالانسيابية والتنظيم، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، ضمن خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة، وتقديم كل ما يضمن راحة الحجاج وتمكينهم من أداء عباداتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام أدوا في وقت سابق اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف ‏على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط منظومة متكاملة من ‏الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية.


ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران بطلب باكستاني
مسؤولة أممية: التحضر المتسارع في العالم العربي فرصة لتحقيق تنمية مستدامة
الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 212 صاروخاً باليستياً و394 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
المركز الفلسطيني للمفقودين والمغيبين قسراً يحمل الاحتلال مسؤولية استمرار مأساة المفقودين بغزة
كيف تعيد أسواق التنبؤ تشكيل مسار أسعار النفط في زمن الحرب؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك