حجاج بيت الله الحرام يواصلون مناسكهم في منى ويرمون جمرة العقبة

مكة المكرمة-سانا

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق، مع توفير جميع الإمكانات البشرية والآلية، ما أسهم في تيسير تنقلهم بين المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأربعاء أن الحجاج أتموا رمي جمرة العقبة مهللين ومكبرين، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم.

واتسمت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى بالانسيابية والتنظيم، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، ضمن خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة، وتقديم كل ما يضمن راحة الحجاج وتمكينهم من أداء عباداتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام أدوا في وقت سابق اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف ‏على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط منظومة متكاملة من ‏الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية.





