وزارة المالية تبحث تطوير أدوات التخطيط المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

دمشق-سانا

بحثت وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة ودعم التخطيط المالي الذي يخدم التحضير لموازنة عام 2027 وما بعدها، وذلك خلال اجتماع للجنة الموازنة في الوزارة ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنها تعمل بالتعاون الوثيق مع بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى دمشق، على بناء أدوات التوقع الاقتصادي الكلي وإعداد التوقعات المالية الكلية التي يقوم عليها الإطار متوسط المدى.

وأكد الوزير برنية أن هذا العمل يأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة، وسيعزز عملية إعداد الموازنة، ويبني القدرات اللازمة لإدارة اقتصادية فاعلة.

وأوضح أن الإطار المالي متوسط المدى يشكل خطوة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا الجديدة، مثمناً التعاون الفني القائم مع صندوق النقد الدولي لإنجاح هذا الجهد.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في الـ 12من حزيران الماضي مع بعثة دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين