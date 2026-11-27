أنقرة-سانا
أكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية تعزيز التعاون مع سوريا والعراق في مختلف المجالات، مشدداً على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء مستقبل شامل ومزدهر في المنطقة، وذلك في ظل التطورات الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية.
وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نشرته وكالة أنباء الأناضول: إن تركيا ستواصل جهودها لتعزيز التعاون مع سوريا والعراق، انطلاقاً من رؤية مشتركة لبناء مستقبل آمن ومستقر.
المواقف من القضايا الإقليمية
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تستهدف فلسطين ولبنان وسوريا، معتبراً أنها تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وداعياً الأطراف المنخرطة في جهود إحلال السلام إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل، بسبب استمرار تجاهلها القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، استعرض المجلس مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب بالمنطقة، معرباً عن قلقه من امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر المتوسط بعد البحر الأسود، ومؤكداً استمرار الاتصالات مع الأطراف المعنية للتوصل إلى السلام وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.
ملفات الأمن والتعاون الإقليمي
وجدد المجلس تمسك تركيا بنهج الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجه، مع التأكيد على حماية حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولي والمعاهدات، كما شدد على مواصلة مكافحة الجريمة المنظمة وعدم التسامح مع الجهات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأكد المجلس مواصلة الجهود المتعلقة بمسار “تركيا الخالية من الإرهاب” وهدف إقامة منطقة خالية من الإرهاب، وتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، إلى جانب تطوير التعاون بين دول “العالم التركي” بعد تولي تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة الدول التركية من أذربيجان.
وفي الشأن الليبي، أكد المجلس استمرار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل من أجل تحقيق السلام والازدهار للشعب الليبي.
وكان مجلس الأمن القومي التركي أكد خلال اجتماعه في أيلول الماضي دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وجهودها الرامية إلى إعادة بناء البلاد.