أنقرة-سانا‏

أكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية تعزيز التعاون مع سوريا والعراق في مختلف ‏المجالات، مشدداً على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء ‏مستقبل شامل ومزدهر في المنطقة، وذلك في ظل التطورات الأمنية والسياسية ‏الإقليمية والدولية.‏

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ‏اليوم الخميس، نشرته وكالة أنباء الأناضول: إن تركيا ستواصل جهودها لتعزيز ‏التعاون مع سوريا والعراق، انطلاقاً من رؤية مشتركة لبناء مستقبل آمن ‏ومستقر.‏

المواقف من القضايا الإقليمية

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تستهدف ‏فلسطين ولبنان وسوريا، معتبراً أنها تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وداعياً ‏الأطراف المنخرطة في جهود إحلال السلام إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ‏إسرائيل، بسبب استمرار تجاهلها القانون الدولي.‏

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، استعرض المجلس مستجدات الحرب ‏الروسية الأوكرانية والحرب بالمنطقة، معرباً عن قلقه من امتداد تداعيات الحرب ‏الروسية الأوكرانية إلى البحر المتوسط بعد البحر الأسود، ومؤكداً استمرار الاتصالات ‏مع الأطراف المعنية للتوصل إلى السلام وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.‏

ملفات الأمن والتعاون الإقليمي

وجدد المجلس تمسك تركيا بنهج الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا المتعلقة ‏بشرق المتوسط وبحر إيجه، مع التأكيد على حماية حقوقها ومصالحها بموجب القانون ‏الدولي والمعاهدات، كما شدد على مواصلة مكافحة الجريمة المنظمة وعدم التسامح مع ‏الجهات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.‏

وأكد المجلس مواصلة الجهود المتعلقة بمسار “تركيا الخالية من الإرهاب” وهدف ‏إقامة منطقة خالية من الإرهاب، وتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، إلى ‏جانب تطوير التعاون بين دول “العالم التركي” بعد تولي تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة ‏الدول التركية من أذربيجان.‏

وفي الشأن الليبي، أكد المجلس استمرار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ‏ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل من أجل تحقيق السلام والازدهار للشعب الليبي.‏

وكان مجلس الأمن القومي التركي أكد خلال اجتماعه في أيلول الماضي دعم سيادة ‏سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ‏وجهودها الرامية إلى إعادة بناء البلاد.‏