كييف-سانا
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها احترام بلاده لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مشدداً على أن كييف لا تعتزم توسيع نطاق الحرب مع روسيا ليشمل الأراضي الليبية أو أراضي أي دولة أخرى، وذلك على خلفية التطورات العسكرية التي شهدها ميناء بنغازي والمياه قبالة السواحل الليبية.
وقال سيبيها في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر الباعور، بحث خلاله التطورات الأخيرة”، مؤكداً أن العمليات الأوكرانية لم تستهدف ليبيا أو شعبها، وإنما مواقع عسكرية روسية تسهم بصورة مباشرة في دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأعرب الوزير الأوكراني عن أسفه للتداعيات غير المقصودة للعملية، مقدماً تعازيه إلى الشعب الليبي بضحايا الحادث الذي وقع في ميناء بنغازي، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى زج ليبيا أو أي دولة أخرى في الحرب الروسية الأوكرانية.
وجدد سيبيها تأكيد دعم بلاده لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، وللجهود الرامية إلى إعادة توحيد مؤسساتها، معرباً عن استعداد كييف لتعزيز التعاون مع طرابلس في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ولا سيما في قطاعي الصحة والأمن الغذائي.
وأشار سيبيها إلى إسهام الكوادر الطبية الأوكرانية في تقديم الخدمات والمساعدات الصحية للشعب الليبي خلال مراحل صعبة من تاريخ البلاد، مؤكداً استمرار بلاده في دعم الأمن الغذائي الليبي عبر إمدادات الحبوب والمنتجات الغذائية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الثلاثاء الماضي تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية وصفها بـ”النموذجية” قبالة السواحل الليبية، تم خلالها إغراق فرقاطة روسية.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي ومناطق قبالة سواحل المدينة، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدراتها، وعدم السماح بتحويل أراضيها إلى ساحة للصراعات الخارجية.