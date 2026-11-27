كييف-سانا‏

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها احترام بلاده لسيادة ليبيا ووحدة ‏أراضيها، مشدداً على أن كييف لا تعتزم توسيع نطاق الحرب مع روسيا ليشمل ‏الأراضي الليبية أو أراضي أي دولة أخرى، وذلك على خلفية التطورات العسكرية ‏التي شهدها ميناء بنغازي والمياه قبالة السواحل الليبية.‏

وقال سيبيها في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ‏المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر الباعور، بحث ‏خلاله التطورات الأخيرة”، مؤكداً أن العمليات الأوكرانية لم تستهدف ليبيا أو شعبها، ‏وإنما مواقع عسكرية روسية تسهم بصورة مباشرة في دعم الحرب الروسية ضد ‏أوكرانيا.‏

وأعرب الوزير الأوكراني عن أسفه للتداعيات غير المقصودة للعملية، مقدماً تعازيه ‏إلى الشعب الليبي بضحايا الحادث الذي وقع في ميناء بنغازي، ومؤكداً أن بلاده لا ‏تسعى إلى زج ليبيا أو أي دولة أخرى في الحرب الروسية الأوكرانية.‏

وجدد سيبيها تأكيد دعم بلاده لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، وللجهود الرامية ‏إلى إعادة توحيد مؤسساتها، معرباً عن استعداد كييف لتعزيز التعاون مع طرابلس في ‏المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ولا سيما في قطاعي الصحة والأمن ‏الغذائي.‏

وأشار سيبيها إلى إسهام الكوادر الطبية الأوكرانية في تقديم الخدمات والمساعدات ‏الصحية للشعب الليبي خلال مراحل صعبة من تاريخ البلاد، مؤكداً استمرار بلاده في ‏دعم الأمن الغذائي الليبي عبر إمدادات الحبوب والمنتجات الغذائية.‏

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الثلاثاء الماضي تنفيذ القوات ‏الأوكرانية عملية عسكرية وصفها بـ”النموذجية” قبالة السواحل الليبية، تم خلالها ‏إغراق فرقاطة روسية.‏

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات ‏التي استهدفت ميناء بنغازي ومناطق قبالة سواحل المدينة، مشددة على ضرورة ‏الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدراتها، وعدم السماح ‏بتحويل أراضيها إلى ساحة للصراعات الخارجية.‏